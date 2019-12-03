03.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:41

Barış Pınarı Harekatı

YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin zarar verdiği okulun Türkiye tarafından onarılması

Suriyeli çocuk, Suriyeli kadın ve Suriyeli bir vatandaşla yapılan röportajlar TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin zarar verdiği okul, Türkiye tarafından onarılmasının ardından eğitime başladı. Türkiye sayesinde yeniden okuluna kavuşan Tel Abyadlı çocuk: "Okulumuz eskisinden daha iyi oldu, inşallah dünya da eskisinden daha iyi olur."

Kaynak: AA

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