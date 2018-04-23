Tekstilde İnovasyon 200 Milyon Dolar Ciro Getirecek

Dünyadaki iki mikrofilament teknoloji ile çalışan tesisten birini Lüleburgaz'a kuran Mogul, 200 milyon dolar ciroya koşuyor.

Mogul açıklamasına göre, Türkiye'nin önde gelen teknik tekstil üreticilerinden Mogul AŞ'nin hibrid teknoloji ile ürettiği performans odaklı, patentli kumaşı Madaline, endüstride çığır açarken, bir yıl gibi kısa sürede sektörün yıldızı oldu.

Lüleburgaz, Gaziantep ve ABD'de de üretim tesisleri bulunan Mogul AŞ'nin Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Göğüş, üretime henüz bir yıl önce başlamalarına rağmen Madaline'a hazır giyim ve tekstil firmalarından çok yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti.



Arzu Kaprol liderliğindeki tasarımlar büyük ilgi gördü

Lüleburgaz'da toplam 75 milyon dolarlık stratejik bir yatırımla endüstri 4.0 normlarında hibrid teknolojiyi kullanarak mikrofilament üretimine başladıklarını belirten Göğüş, şöyle devam etti:



"Mogul olarak bugün mikrofilament teknoloji ile üretim yapabilen dünyadaki iki şirketten biriyiz. Performans odaklı, yenilikçi ve patentli mikrofilament ürünümüzle sektörde çığır açtık. Madaline hazır giyimden ev tekstiline, medikalden otomotive kadar çok geniş bir yelpazede kullanılabilen bir ürün. Sektörde devrim yaratan ürünümüzü lansman toplantılarımızla firmalarımız tanıttık.

Moda Tasarımcısı Arzu Kaprol liderliğindeki Studio Kaprol'un tasarımlarından oluşan koleksiyonları firmalarımızın beğenisine sunduk. Gerek Madaline, gerekse bu ürün ile tasarlanan koleksiyonlarımız beklediğimizin de ötesinde bir ilgi gördü. Sektörün yıllardır hayalini süsleyen böyle bir ürünü geliştirmek Mogul'a nasip olduğu için çok mutluyuz."







"Yıllık ihracatımızı 120 milyon dolara çıkaracağız"

Mogul'un 2017'yi 121 milyon dolar ciro ile kapattığını hatırlatan Serkan Göğüş, Madaline ile birlikte ciroda hızlı bir artış trendi yakaladıklarını söyledi. Göğüş, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Toplam 500 civarında bir istihdam ile 121 milyon dolarlık ciroyu yakalıyor ve üretimimizin yüzde 60'ını ihraç ediyoruz. Geçen yıl dört kıtada 56 ülkeye 65 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

Lüleburgaz ve ABD'deki tesislerimizin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte bu yıl ciromuzda asgari yüzde 25 artış bekliyoruz. En kötümser senaryoya göre 4 yılın sonunda ciromuzu 200 milyon, ihracatımızı 120 milyon doların üzerine çıkaracağımızı öngörüyoruz."