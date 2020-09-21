Tekrar yargılanan FETÖ sanığı eski hakim için yakalama emri çıkarıldı
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Tekrar yargılanan FETÖ sanığı eski hakim için yakalama emri çıkarıldı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "çalışma evinde" kaldığı ve örgüt içerisinde "murakıplık" yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ancak istinaf mahkemesinin kararı üzerine tekrar yargılanmasına başlanan eski Osmaniye hakimi sanık hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Tekrar yargılanan FETÖ sanığı eski hakim için yakalama emri çıkarıldı
21.09.2020 12:57 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:00

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "çalışma evinde" kaldığı ve örgüt içerisinde "murakıplık" yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ancak istinaf mahkemesinin kararı üzerine tekrar yargılanmasına başlanan eski Osmaniye hakimi sanık hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararının ardından Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık S.K. katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı tarafından sanık avukatına, S.K'nin açık adresinde bulunamadığı, kimlik tespiti sırasında beyan ettiği telefon numarasına ulaşılamadığı ve sistemde kayıtlı diğer telefon numarasının da kullanılmadığının tespit edildiği bildirildi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanık S.K'nin kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasını istedi.

Sanık avukatı da duruşma savcısının tutuklama yönündeki mütalaasına katılmadıklarını belirterek müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında daha önce kurulan mahkumiyet hükmünden sonra kaçma ve saklanma ihtimalinin bulunmasını göz önünde bulundurarak "tutuklanmak üzere yakalama" emri çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Osmaniye hakimi sanık S.K, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yargılama aşamasında sanık hakkında hüküm tesis edilirken "usuli eksiklik" bulunduğu gerekçesiyle hukuka uygun bulmayarak kararı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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