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Tekrar çıkış yakalamak isteyen Barış Alıcı, kendine Avrupa hedefi koydu

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin futbolcusu Barış Alıcı, geçmişe sünger çektiğini ve kendini tekrar kanıtlayarak Avrupa'da futbol oynamak istediğini söyledi.

ERKAN TİRYAKİ - TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin futbolcusu Barış Alıcı, geçmişe sünger çektiğini ve kendini tekrar kanıtlayarak Avrupa'da futbol oynamak istediğini söyledi.

Altınordu'da yetiştikten sonra Fenerbahçe'ye transferiyle adından söz ettiren Barış Alıcı; Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Belçika ekibi Westerlo'da kiralık oynadıktan sonra bu sezon başı Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, genç yaşta Fenerbahçe'de ve Avrupa'da yaşadığı deneyimi, Gençlerbirliği'ndeki ve gelecekle ilgili hedeflerini anlattı.

Gençlerbirliği'nde çok iyi bir sezon geçirmek istediğini aktaran Barış, "1,5 sene Belçika'daydım ama orada da sakatlıklarla biraz boğuştum. Geçen sene ilk devre öyle geçti, ikinci devre oynayabildim sadece. Onun dışında ben burada kendimi yeniden kanıtlayıp Avrupa'ya gitmek istiyorum. İstanbul hedefim de şu an yok." dedi.

"Geçmişe sünger çektim"

Fenerbahçe'ye 20 yaşında, Altınordu'da çok iyi bir sezon geçirdikten sonra transfer olduğunu vurgulayan Barış Alıcı, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'de iyi başladım ama sonra uzun bir süre forma şansı bulamadım. Şans bulduğum zamanda da takımın kötü gidişatından dolayı ben de iyi performans sergileyemedim. Geçmişe sünger çektim. Çünkü insanlar geçmişle yaşamıyor. Çok iyi asistler goller de yapsanız çok kötü de oynasanız herkes şu ana bakıyor. Şu an Gençlerbirliği'nde çok mutluyum. Umarım bu sene de çok iyi performans sergileyeceğim. Sonrasında da kulübün menfaatleri doğrultusunda ya transfer olurum ya da burada inşallah çok güzel yerlere getiririz kulübü. Öncelikle benim hedefim kendi potansiyelimi burada açığa çıkarmak."

"Berke Özer'e Avrupa'dan teklifler geldiğini biliyorum"

Barış Alıcı, Altınordu'da birlikte yetiştiği, Fenerbahçe'ye beraber transfer olduğu ve Westerlo'da da birlikte oynadığı kaleci Berke Özer'e Avrupa'dan teklifler geldiğini ifade etti.

Fenerbahçeli kaleci Berke'yle çocukluk arkadaşı olduğunu ve 12 yıldır tanıştıklarını aktaran Barış, "Berke, Westerlo'da inanılmaz iki sene geçirdi. Şu anda Altay Bayındır'la forma rekabetinde. Altay da Berke de çok iyi kaleciler. Berke'ye Avrupa'dan teklifler geldiğini de biliyorum. İnşallah onun hakkında hayırlısı olur, oynadığı yerde mutlu olur. Çünkü bir kaleci için oynamak önemli. İnşallah ya Fenerbahçe'de formayı alır ya da oynayabileceği yere kiralık ya da bonservisiyle para kazandırıp gider. Berke'nin gerçekten yeteneklerini çok iyi biliyorum. Çok güzel yerlerde olacağına inanıyorum. Potansiyeli çok fazla." ifadelerini kullandı.

"Her gencin hayali gibi A Milli Takım'a katılmak isterim"

Alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen Barış Alıcı, A Milli Takım formasına da kavuşacağına inanıyor.

Milli takıma 25 yaşından sonra seçilen birçok ismin olduğunu hatırlatan 24 yaşındaki futbolcu, "Mesela Halil Akbunar gerçekten çok iyi oyuncu, çok beğeniyorum. O da 25 yaşında sonra A Milli Takım'a katıldı. İnşallah ben de iyi performans sergileyip önümüzdeki senelerde her gencin hayali gibi A Milli Takım'a katılmak isterim. İnşallah bu hedefimi de çalışarak gerçekleştireceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

"Balıkesirspor maçına odaklandık"

Barış Alıcı, son haftalarda kendi performansının yanı sıra Gençlerbirliği'nin de yükselişe geçtiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"İlk milli arada hocamız iyi antrenmanlarla bizi hazır hale getirdi. Takım olarak iyi durumdayız. Ben de son 3 haftadır gollerimi atıyorum. Önümüzde Balıkesirspor maçı var. İyi odaklanmış durumdayız, iyi çalışıyoruz. İnşallah oradan da 3 puanı alıp milli takım arasına keyifle girmek istiyoruz. Bu maçtan sonra da 20 gün maçımız yok. Şu anda da iyi durumdayız ama çok daha iyi bir Gençlerbirliği'ni izleteceğimize inanıyorum."

Gençlerbirliği'ne geliş sürecini de anlatan Barış, "Son 1,5 senedir Belçika'daydım. Türkiye'den de biraz uzak kaldım. Sonrasında da Gençlerbirliği gibi büyük bir camia beni istedi. Birkaç takım daha vardı isteyen ama ben burada kendimi daha çok rahat hissetmek istedim açıkçası. Hocamız ve sportif direktörümüz beni istediklerini çok dile getirdiler. Burada şu an çok muyluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ve Türk futbolu arasındaki farkı da tecrübe eden Barış, bu konu hakkında şunları dile getirdi:

"Altınordu'dan yetiştim, genelde sistem oyunu ön planda tutuluyordu. Ben oradan sonra Fenerbahçe'ye gittiğimde biraz daha bireysel yetenekler ön plandaydı. Orada biraz daha sistem değil de yetenekli oyuncuların ayağına bakılıyordu. Belçika ise tabii biraz daha tempo, sistem açısından daha iyiydi. Avrupa'da bu işler daha sistematik, herkes taktik, teknik anlamda daha iyi biliyor işini. Türkiye'de biraz daha yetenek ön planda. Dediğim gibi ben kendimi burada kanıtlayıp Avrupa'ya gitmek isterim."

Türkiye'ye kaliteli yabancı futbolcular gelmesi gerektiğini de savunan Barış, "Gerçekten birçok yabancı var; bizden daha büyük meblağ alıyorlar ve performans olarak da kredisi fazla oluyor açıkçası. Yabancı futbolcuya karşı değilim, gelsin kalitelisi, iyi olanı oynasın. Tabii ki de her zaman Türk gençlerinin oynamasından yanayım. İnşallah Altınordu gibi çoğu takımdan altyapıdan oyuncu çıkar ve oynatılırlar." ifadelerini kullandı.

Tekrar çıkış yakalamak isteyen Barış Alıcı, kendine Avrupa hedefi koydu

Tekrar çıkış yakalamak isteyen Barış Alıcı, kendine Avrupa hedefi koydu

Tekrar çıkış yakalamak isteyen Barış Alıcı, kendine Avrupa hedefi koydu

Tekrar çıkış yakalamak isteyen Barış Alıcı, kendine Avrupa hedefi koydu
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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Haber: Tekrar çıkış yakalamak isteyen Barış Alıcı, kendine Avrupa hedefi koydu - Haberler Spor
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