Yunanistan'ın Bayraktar TB2 avcısı üretme planı başarısızlıkla sonuçlandı

Tüm dünyada özellikle askeri alanda büyük bir ilerleme kaydediliyor. Yaşanan savaşlar, sınır işgalleri ve biraz da ülkelerin caydırıcı olma isteği teknolojik anlamdaki rekabeti bir üst boyuta taşıyor. Bu kapsamda Yunanistan'da bir nevi Türkiye'ye kafa tutacak bir projenin peşindeydi. Ancak işler onlar için iyi gitmedi. İşte Yunanistan'ın Bayraktar TB2 avcısı üretmeyi planlarken batan savunma sanayi şirketi ve detayları…

Bayraktar TB2 avcısı üretecekti ama battı! İşte Yunan Soukos Robots

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlelerinden belki de en başarılı olanları İHA ve SİHA teknolojileridir. Baykar, TUSAŞ gibi alanında başarılı yerli ve milli savunma sanayi şirketler havacılık sanayisinde büyük işlere imza atıyorlar. Tabi bununla birlikte bu başarılı işlerin yanında diğer ülkelerin savunma sanayi şirketleri tarafından da dikkat çekiyorlar.

Bu kapsamda rakip ülkelerdeki şirketler Türk savunma sanayi projelerine yönelik savunma projeleri geliştiriyor. Bunlardan biri de Yunanistan'a ait bir savunma sanayi şirketi olan Soukos Robots şirketi. Özellikle son dönemlerde belirleyici unsurlar arasında yer alan İHA ve SİHA'lara karşı savunma tarafında yer alacak olan Minotor adlı bir Anti-Dron Sistemi üzerinde çalışan şirket geçtiğimiz aylarda tanıtımını yapmıştı.

Yerli hava savunma sistemi "SİPER" için tarih verildi! Kabul testleri başladı!

Dışarıdan bakıldığında zırhlı bir araca benzeyen Minotor, Anti-Dron odaklı savunma sistemi ile çevresinde bulunan İHA ve SİHA sistemlerini fark ediyor, takibe alıyor ve en uygun zamanda onları imha ediyordu. 8×8 bir arazi aracı üzerine inşa edilen sistem birçok optik radara, bomba atar ve lazer silahına sahipti. Fakat şirketin batışı ile birlikte proje rafa kalktı.

Gelen bilgilere göre Yunan Soukos Robots şirketinin güncelde 12.7 milyon avroya ulaşan zararı ve 50 milyon avro da borcu bulunuyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…