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YouTube Müzik Web Uygulamasında Çevrimdışı İndirme Özelliği Başlıyor

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Geçtiğimiz hafta YouTube Müzik çevrimdışı indirmeyi web uygulamasının destekleyebileceğine dair söylentiler ve hatta işaretler ortaya çıktı. Özellik şimdi bazı kullanıcılar için kullanıma sunulmaya başlıyor. YouTube Müzik çevrimdışı indirme özelliği, web uygulamasında nasıl çalışacak? Daha fazlası haberimizde.

Geçtiğimiz hafta YouTube Müzik çevrimdışı indirmeyi web uygulamasının destekleyebileceğine dair söylentiler ve hatta işaretler ortaya çıktı. Özellik şimdi bazı kullanıcılar için kullanıma sunulmaya başlıyor.

YouTube Müzik çevrimdışı indirme özelliği, web uygulamasında nasıl çalışacak?

YouTube Müzik web uygulamasının Albüm/tekil sayfasında, üst kısımda "Kütüphaneye kaydet" şeklinde bşr indirme düğmesi göreceksiniz. İlerleme notunu belirtmek için alt sol köşede bir "İndiriliyor…" göstergesi görünecek.

Downloads on Web App

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Daha sonra Kitaplık sayfasında yeni bir İndirmeler sekmesi olacak. Bu sekme Filtreler, Oynatma Listeleri, Podcast'ler, Şarkılar ve Albümler gibi kategorilere sahip olacak. Google, oynatma çubuğunun altında yer alan bir yazıyla "İnternet bağlantısı olmadığında belirtecek.

YouTube Müzik çevrimdışı indirme yöntemiyle indirdiğiniz içerikler, cihazınızın en az her 30 günde bir aktif internet bağlantısına sahip olması koşuluyla kullanılabilir kalacak.

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Bu, uzun zamandır beklenen bir özellikti. YouTube Müzik'in masaüstü uygulaması sunmamasının güzel bir çözümü oldu. Şu an bu özellik her cihazda yayınlanmış değil, yavaş yavaş dağıtılıyor gibi görünüyor.

İçerikleri indirmek muhtemelen bir YouTube Premium aboneliği gerekiyor olacaktır. Ancak insanların nedendir bilinmez YouTube Müzik hizmetini hala kullanmıyor. Kullananlar olarak siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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