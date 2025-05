Yapay Zeka ve İş Dünyası: AI in Action Etkinliği Gerçekleştirildi

İŞ ve teknoloji dünyasının liderleri, yapay zekanın sektörel etkilerini derinlemesine tartışmak için yerli Microsoft partneri tarafından düzenlenen 'AI in Action: Deep Dive' etkinliğinde bir araya geldi.

Teknoloji şirketi PEAKUP, dijital dönüşümü desteklemek ve vizyon birliği sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini ekledi. 27 Mayıs'ta Microsoft Türkiye ofisinde, 150'den fazla iş ve teknoloji liderinin katılımıyla gerçekleştirilen 'AI in Action: Deep Dive' etkinliğinde, yapay zekanın sektörel etkileri uzman konuşmacıların sunumları, teknik oturumları ve canlı demolarla incelendi.

Londra, İstanbul ve Dubai ofisleriyle faaliyet gösteren yerli Microsoft partneri PEAKUP ev sahipliğinde geçtiğimiz mart ayında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen 'AI in Action: Multiverse of AI Agents" etkinliğinin devamı niteliğindeki 'AI in Action: Deep Dive' buluşması, Microsoft iş birliğiyle yapay zekanın kurumsal dünyadaki kullanım senaryolarını ayrıntılarıyla inceleme fırsatı sundu. Etkinlikte uzmanlar, Agentic AI döneminde yönetişim, Copilot Studio ile çözüm geliştirme, Azure AI mimarisi ve yapay zeka güvenliği gibi kritik konuları 150'den fazla katılımcıyla canlı deneyimler üzerinden paylaştı.

Etkinliği değerlendiren PEAKUP CEO'su Ahmet Toprakçı, "Yapay zekanın iş dünyasındaki etkisi artık yalnızca otomasyonla sınırlı değil. Kuruluşların stratejik karar alma biçimlerini, organizasyonel yapısını ve yatırım önceliklerini doğrudan dönüştürüyor. Bu dönüşümün sağlıklı ilerleyebilmesi ise yalnızca yüzeyde değil, altyapı düzeyinde anlaşılmasıyla mümkün. AI in Action: Deep Dive etkinliğini bu derinliği sağlamak için tasarladık" ifadelerini kullandı.

PEAKUP CEO'su Ahmet Toprakçı'nın 'Çağın anahtarı: Yapay zeka odaklı iş stratejileri' başlıklı sunumuyla başlayan etkinlikte Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin de 'Dijital vizyonun merkezinde: Agentic AI' başlıklı oturumuyla konuşmacılar arasında yer aldı. Etkinlikte, Microsoft Güneydoğu Avrupa Kanal Direktörü Emre Dura'nın yanı sıra, PEAKUP'ın Yapay Zeka Çözümleri Lideri Yavuz Buruk, Yapay Zeka Mühendisi Ayberk Kılıç, İş Analitikleri Teknik Lideri Emre Arı, İş Çözümleri Direktörü Murat Everekli, Kıdemli İş Uygulamaları Danışmanı Hazer Kırbaşoğlu ve Kurumsal Hizmetler Teknik Lideri Rıza Akkaya sunum yaptı.

Katılımcılar, Azure AI, Copilot Studio, agent mimarisi, veri güvenliği ve yönetişimi gibi yapay zekanın temel yapı taşlarını, doğrudan uzmanlarından dinledi ve kurumsal uygulamalara nasıl entegre edildiğini deneyimledi.

YAPAY ZEKA HARCAMALARI 2028'E KADAR 632 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

IDC'nin yapay zekaya yönelik küresel harcamaların 2028'e kadar 632 milyar dolara çıkacağını öngördüğünü belirten PEAKUP CSO'su KadirCan Toprakçı, "Etkinliğimizde gündeme aldığımız konular, strateji belirleyen liderler için de kritik önem taşıyor. Zira yapay zekaya dair gerçek dönüşüm, yapay zekanın nasıl çalıştığını, hangi mimari yapıların üzerine kurulduğunu, şirket stratejileriyle nasıl entegre edileceğini anlamakla başlıyor. AI in Action: Deep Dive etkinliğinin, doğrudan şirketin rekabet gücünü, hızını ve maliyet yapısını belirleyen konularda doğru yatırım kararları alabilmek için vizyon oluşturduğuna inanıyoruz" dedi.

PEAKUP'ın Microsoft çözümlerinde uzmanlaşmış ekipleriyle 1 milyondan fazla kullanıcının ve 1.000'i aşkın müşterinin teknoloji deneyimlerinin en güçlü temas noktası olduklarına dikkat çeken PEAKUP CEO'su Ahmet Toprakçı ise şunları söyledi:

"PEAKUP, teknoloji geliştiren ve uygulayan bir şirket olmanın ötesine geçerek bilgi paylaşımına alan açan ve karar vericileri bir araya getiren etkinlikler düzenliyor. İstanbul'dan Dubai'ye uzanan bu etkinlikler, PEAKUP'ın Microsoft partneri olarak güçlü konumunu da perçinliyor. Dijital dönüşümde uygulanabilir stratejileri derinlikli anlatımlarla erişime açan etkinlik serimize hız kesmeden devam edeceğiz."