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Yapay Zeka, İnsan Beyniyle Benzer Süreçler İzliyor

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Yapay zeka teknolojisi, insan beynine benzer öğrenme ve hatırlama süreçleri kullanıyor. Yapılan araştırma, geleceğin teknolojilerine yön verebileceğini gösteriyor.

Özellikle son dönemlerde ivmeli bir ilerleme kaydeden yapay zeka teknolojisi, her gün yeni bir gelişmeyle birlikte karşımıza çıkıyor. Teknolojinin bu denli ilerlemesi üzerine yoğunluk kazanan inceleme ve araştırma faaliyetleri, şaşırtıcı birçok gerçeği gözler önüne seriyor. Yapılan son araştırma neticesinde keşfedilen insan beynine benzer süreçler, teknolojinin evrimine dikkat çekiyor. İşte detaylar

Yapay zeka, öğrenme sürecinde insan beyni ile benzer bir yöntem kullanıyor

Kore hükümetine bağlı olarak faaliyet gösteren Temel Bilimler Enstitüsü (IBS) dahilinde yapılan bir araştırma kapsamında yapay zeka modellerinin, 'öğrenme' ve 'hatırlama' gibi temel hafıza süreçlerinde insan beyni ile fazlasıyla benzerlik gösteren yöntemler izledikleri sonucuna varıldı. Fark edilen bu çarpıcı paralelliğin, geleceğin teknolojilerine yön vermesi bekleniyor.

Bu çalışma süresince araştırmacılar; yapay zekanın öğrenim süreçlerini kısa ve uzun vadede detaylı olarak izleyip analiz ettiler. Söz konusu analizlerden elde edilen verilerle, teknik anlamıyla "bellek konsolidasyonu" olarak isimlendirilen, bu sürecin insan beynindeki öğrenme süreciyle dikkat çekici bir düzeyde benzerlik gösterdiğini fark eden araştırmacılar, ulaştıkları bu sonucu detaylı bir şekilde masaya yatırdılar.

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Yapay zeka teknolojisinin hafızayı yönetirken, insan beynindeki NMDA isimli reseptörün davranışlarını taklit ettiği tespit edildi. İnsanlarda öğrenim sürecinde kritik bir rol oynayan reseptörün doğrudan taklit ediliyor olması, teknolojinin nereye evrildiği ile ilgili soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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