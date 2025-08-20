Yapay Zeka ile Sigortacılıkta Müşteri Güveni Yeniden Şekilleniyor

WOMENTECH Network'ün Küresel Elçilerinden Figen Özmen, kullanıcılarına teknolojiyle dokunabilen sigorta şirketlerinin öne çıkacağını belirterek "Yapay zekayla sigortacılıkta müşteri güveni yeniden şekilleniyor" dedi.

Kadınların teknolojide temsili, bilgi teknolojileri kuruluşları, iş analizi strateji komitesi, girişim geliştirme inisiyatifleri, genç profesyoneller ve yöneticiler mentorluk programları, çevik teslimat ve dönüşüm danışma kurulları gibi pek çok kurumsal sosyal sorumluluk platformunda aktif rol üstlenen WomenTech Network'ün Küresel Elçilerinden Figen Özmen, sigorta sektörünün dinamiklerine değindi. Sigorta sektörünün artık sadece teknolojiyi benimsemekle kalmayıp, müşteri memnuniyeti, güven ve erişilebilirliği önemsediğini vurguladı.

'İNSANİ DOKUNUŞU KAYBETMEDEN TEKNOLOJİYİ EN İYİ ŞEKİLDE ENTEGRE ETMEK KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR'

Türkiye'de PMI Türkiye, İTÜ Çekirdek ve Sabancı Vakfı'nda hem teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen kişilere hem de girişimlere mentorluk yapmanın yanı sıra; Society of Women Engineers ve WomenTech Network gibi kadının teknolojideki katılımını artırmak için çalışan global kuruluşlarda elçilik ve jüri üyeliği görevlerini üstlenen Figen Özmen, "Günümüzde yapay zeka, sigorta sektöründe sadece otomasyon olmaktan çıkıyor. Müşteri ihtiyaçlarını derinlemesine anlayarak kişiselleştirilmiş çözümler sunma aracı haline geliyor. Sigorta şirketleri, müşterilerinin yaşam tarzları, sağlık durumları ve risk profillerine göre özel çözümler oluşturabiliyor. Sadece poliçe satan değil, müşteriye uçtan uca çözüm sunan şirketler haline geliyor. Bu sayede işlemler hem hızlanıyor hem de müşteriye özel, anlamlı deneyimler yaşatılıyor. Bu deneyimi yaşatırken yapay zeka desteğini yanına aldıklarında, sadece maliyetleri düşürmekle de kalmıyor; aynı zamanda müşteri memnuniyetini ve güvenini artırıyor.

"Geçmişte sigorta şirketlerine karşı çeşitli güvensizlikler yaşayan müşterilerin kalbine giden yolun, empati, güven ve kapsayıcı bir iletişimden geçtiğini anladı ve teknolojiyi, yalnızca iş süreçlerini hızlandırmak için değil, müşterinin ihtiyaçlarını anlayarak onlara gerçek değer katmak için kullanmaları gerektiğini biliyorlar. Bu nedenle, müşteriye insani dokunuşu kaybetmeden teknolojiyi en iyi şekilde entegre etmek kritik önem taşıyor" dedi.

'ERİŞİLEBİLİR TEKNOLOJİYLE HERKESE EŞİT HİZMET VERİLEBİLİR'

Dijitalleşen dünyada erişilebilirliğin yalnızca sosyal bir sorumluluk değil, aynı zamanda stratejik bir rekabet avantajı olduğunu belirten Özmen, Sigorta sektörü gibi karmaşık ve stresli alanlarda, görme, işitme veya motor engeli bulunan bireylerin hizmetlere kolayca erişebilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Özmen, "Sesli yönlendirmeler, yüksek kontrast modları, ekran okuyucu uyumluluğu ve sadeleştirilmiş arayüzler gibi teknolojiler sayesinde, herkes eşit şartlarda sigorta işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bu kapsayıcı tasarım anlayışı, müşteri bağlılığı ve memnuniyetini artıran kritik bir faktör olarak öne çıkıyor" diye konuştu.

'HAYATA GEÇİRİLEN PROJELERDE DÜZENLİ DENETİM BAŞARIYI GETİREN TEMEL ETKENDİR'

Figen Özmen, değerlendirmelerini şu sözlerle tamamladı:

"Gelecekte sigorta şirketlerinin, yapay zeka destekli çözümlerle daha akıllı ve hızlı hizmet sunması bekleniyor. Ancak bu teknoloji, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle desteklenmezse eksik kalabilir. Kapsayıcı ve çevre dostu dijital altyapılar sayesinde, şirketler hem müşteri memnuniyetini artırabilir hem de toplum ve çevre üzerindeki olumlu etkilerini büyütebilir. Böylece dijital sigortacılık, sadece teknoloji değil, aynı zamanda etik ve sosyal sorumlulukla şekillenen bir alan olabilecek. Bu nedenle, erişilebilirlik projelerini ayrı bir başlık şeklinde görmek yerine, ürün geliştirme sürecinin doğal ve entegre bir parçası olarak ele almak daha etkili olacak. Edindiğim deneyimlere göre, yapay zeka çözümlerini kullanıcı odaklı şekilde entegre etmek, erişilebilirlik standartlarını sürecin başından itibaren uygulamak, kullanıcı deneyimi (UX), veri bilimi ve iş stratejisi ekiplerini ortak hedefte buluşturmak önemli. Ayrıca projeler hayata geçtikten sonra düzenli denetim, ölçüm ve geribildirim sistemlerinin sürdürülmesi başarıyı belirleyen temel etkenler arasında yer alıyor."