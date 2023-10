Xiaomi, yeni HyperOS arayüzüyle büyümeyi hedefliyor

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri arasında yer alan Xiaomi, çoğunlukla giriş ve orta segment telefon satışı yaptığı için cihaz başı kar marjı düşük olsa da sürümden kazanarak her yıl büyümeyi başarıyor. Birçok kişi şirketin Android işletim sistemi üzerine geliştirdiği MIUI arayüzüne karşı mesafeli duruyor. Ancak bu durum uzun süre böyle devam etmeyecek gibi duruyor.

Tüm sorunlara veda: HyperOS, Xiaomi 14 serisiyle geliyor!

Xiaomi'yi seven ve mesafeli duran diğer herkes, MIUI işletim sisteminin bazı özelliklerinden şikayet ediyor. Örneğin, cihazın kendi uygulamalarında çıkan reklamlar… Ayrıca çok sayıda model piyasaya sürüldüğü için hepsi her zaman için yeterince optimize edilemeyebiliyor. Tabii bu sorunlar zaman içerisinde çözülse de MIUI'a karşı bir ön yargı olduğu da aşikar.

Today marks a historic moment. After years of collective work, our new operating system, #XiaomiHyperOS, is set to make its official debut on #Xiaomi14Series. pic.twitter.com/bNJqIyD8y0 — Lei Jun (@leijun) October 17, 2023

Xiaomi ise geçtiğimiz dönemde 'Xiaomi Hyper', 'Xiaomi Surge' ve hatta 'Redmi Hyper' gibi birçok ticari markaların tescili için başvuruda bulundu. Bugün ise Xiaomi CEO'su Lei Jun, X ve Weibo'da yaptığı paylaşımla birlikte yeni Xiaomi 14 serisi akıllı telefonların Android 14 işletim sistemi üzerinde çalışan yeni HyperOS arayüzüyle geleceği ortaya çıktı.

Kullanıcılar dikkat: Xiaomi ve Vivo, Android'i bırakıyor mu?

Halihazırda MIUI kullanan ve Android 14 güncellemesi alacağı bilinen cihazların ise önümüzdeki dönemde HyperOS alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Fakat Xiaomi 13 serisi başta olmak üzere birçok modelin bu yeni yazılımı sorunsuzca çalıştırabileceğini biliyoruz. Burada asıl soru Xiaomi'nin halihazırda cihaz satışı yaptığı müşterilerine bu imkanı tanıyıp tanımayacağı yönünde.

Burada belirleyici olabilecek bir diğer faktör de güncelleme desteği olabilir. Apple'ın uzun yıllardır iPhone modellerine ortalama 6-7 büyük iOS güncellemesi verdiğini biliyoruz. Google da benzer şekilde Pixel 8 serisinden sonra 7 yıl güncelleme sunacağını açıkladı.

Xiaomi tarafında ise en çok 4 yıla kadar söz verildiğini gördük. Fakat her ne kadar çok sayıda model üretilse de HyperOS eğer optimizasyon konusunda şirketin elini güçlendirebilir ve beklenildiği gibi MIUI'a kıyasla çok daha stabil çalışırsa Xiaomi de bu konuda bir adım atabilir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.