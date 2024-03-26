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Xiaomi SU7 Otomobilinin Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı

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Otomotiv pazarındaki rekabet tüm hızıyla sürüyor. Bugüne dek akıllı telefon gibi ürünleriyle karşımıza Xiaomi de bu alana giriş yapan üreticilerden birisi. Çinli marka bu kapsamda SU7'yi tanıttı ve bunun hemen ardından Çin genelinde 29 şehirdeki 59 mağazasında sipariş alımına bile başladı. Son olarak geçen hafta bayilere dağıtılırken görüntülenen Xiaomi SU7 modelinin fiyatı hakkında ilgili resmi açıklama geldi. Xiaomi SU7 fiyatı ve özellikleri!

Xiaomi SU7 fiyatı ve özellikleri

Bilindiği gibi en son MWC 2024 fuarında vitrine çıkan Xiaomi SU7 otomobilinin fiyatı 28 Mart tarihinde duyurulacak. Ancak şirketin CEO'su Lei Jun kısa bir süre önce Çinli mikroblog sitesi Weibo üzerinden bir video yayınlayarak otomobilin fiyatıyla ilgili ilk resmi açıklamayı yapmış oldu.

Lei Jun, Xiaomi SU7'nin asıl hedefinin 500.000 yuan, yani 69 bin dolar maksimum üst sınır içinde en iyi görünen, en iyi sürüşe sahip ve en akıllı araba olmak olduğunu dile getirdi. Tabii, şu an için spesifik fiyat detayları paylaşılmasa da aracın 69 bin doların üzerine çıkmayacağını öğrenmiş olduk. Yukarıda da işaret edildiği üzere 28 Mart'ta tüm detaylar açıklanacak.

Xiaomi'nin ilk otomobili çıkmadan ikinci ele düştü!

Xiaomi'nin ilk otomobili SU7 satış için bayilere gönderilmeye başlandı. Geçtiğimiz haftalarda IT House'da paylaşılan görsellere baktığımızda ise aracın Körfez Mavisi, Zarif Gri ve Zeytin Yeşili şeklinde adlandırılan renk opsiyonları karşımıza çıkıyor.

Xiaomi'nin SU7 tanıtımı sırasında markanın CEO'su Lei Jun şirketin dünyanın en büyük beş otomobil üreticisinden biri olma hedefini paylaşmıştı. Burada Xiaomi'nin sadece SU7 ile sınırlı kalmayacağı ve önümüzdeki 10 yıl içinde araç işine 10 milyar dolar yatırım yapacağı da ifade edildi.

ÖzellikDetayBataryaTipCATL CTB entegre pilVoltaj871VEnerji Yoğunluğu200Wh/kgHacimsel Verimlilik%77,8Kapasite150 kWh (1200 km menzil) / 132 kWh (1000 km menzil)MotorTipV6, V6S, V8HızlanmaV6 ve V6S: 21 bin RPM / V8: 2025'te üretime girecekTorkV6: 400 Nm / V6S: 500 Nm / V8: Detaylar belli değilOtonom SürüşSeviyeL4Çin'de Aktif Olma Tarihi2024EkranlarAna Bilgi-Eğlence Ekranı16.1 inç (3K)Head-Up Display56 inçArka Koltuk Tabletleri2 adet Xiaomi PadDiğerİşletim SistemiHyperOSİşlemciSnapdragon 8295Güvenlik360 derece kamera sistemi, 12 adet ultrasonik sensör, 5 adet radarBoyutlar4960 mm x 1960 mm x 1485 mmAks Mesafesi2950 mmAğırlık2 ton

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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