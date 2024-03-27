Üye Girişi
Haberler

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro ve Mi 10 Ultra Modelleri İçin HyperOS Güncellemesi Geliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Xiaomi'nin geçen sene tanıttığı HyperOS güncellemesinin dağıtımı tüm hızıyla sürüyor. İlk etapta daha çok amiral gemilerine odaklanan ve daha sonra orta ve giriş segment modellere geçen Çinli üretici şimdi de eski cihazları gözüne kestirdi. Bu kapsamda dört yaşındaki üç akıllı telefon için HyperOS güncellemesi müjdesi geldi.

2020'de çıkan üç Xiaomi modeli için HyperOS güncellemesi gelecek

Xiaomi'nin üst düzey yöneticilerinden Zhang Guoquan, 2020'de kullanıcıların beğenisine sunulan Xiaomi mi 10, mi 10 Pro ve mi 10 Ultra modellerinin çok yakında HyperOS güncellemesi alacağını söyledi. Tabii, akıllı telefonların dört yaşında olması nedeniyle gelecek sürümün Android 13 tabanlı olacağını söylemek mümkün.

Şirket yöneticisine göre güncelleme nisan ayında yayınlanacak. Bu kapsamda yamanın ilk olarak mi Pilot kullanıcıları için gelmesi ve herhangi bir sorun tespit edilmemesi halinde ise genel kullanıma sunulması bekleniyor.

HyperOS güncellemesi alacak yeni Xiaomi modelleri ortaya çıktı

Xiaomi kurucusu Lei Jun, geçen aylarda yaptığı paylaşımla HyperOS arayüzünün logosunun değiştiğini resmen duyurdu. Eskisine göre daha şık ve kompakt bir görünümle gelen yeni logo, dijital evrendeki fikirler ve bağlantılar gibi bir arada dönen noktalardan oluşan bir galaksi olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda mora çalan renkleri de bünyesinde barındırıyor.

Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacağı görülüyor. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak.

Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.Yeni sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan oldu. Çinli şirketin iddiasına göre yapı 8.75 GB boyutlarında ve rakiplerine göre depolama konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor.

HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Xiaomi Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Hangi durumlarda oy pusulaları geçersiz sayılır? 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak mı? DEM Parti Yalova Çınarcık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Çınarcık adayı Doğan Kesici kimdir? DEM Parti Yalova Armutlu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Armutlu adayı Mehmet Ali Gez kimdir? DEM Parti Yalova Altınova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Altınova adayı Hüsnü Kaplan kimdir? DEM Parti Uşak Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak Merkez adayı Sanya Hakimoğulları kimdir? DEM Parti Uşak Banaz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak Banaz adayı İbrahim Halil Sakur kimdir? Selim Doruk kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Odunpazarı Belediye Başkan adayı Selim Doruk kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tokat Zile Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat Zile adayı Azad Kaya kimdir? Halil Göbekli kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Mihalıççık Belediye Başkan adayı Halil Göbekli kaç yaşında, nereli? Uğur Bahar kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Mihalgazi Belediye Başkan adayı Uğur Bahar kaç yaşında, nereli? Pegasus 1 Euro kampanyası 2024 ne zaman? Pegasus yurt dışı kampanyaları hangi ülkelerde geçerli? Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı? 2024 Ramazan Bayramı ne zaman? DEM Parti Tokat Turhal Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat Turhal adayı Muhammet Emin Özen kimdir? DEM Parti Tokat Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat Merkez adayı Gülce Vidinli kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title