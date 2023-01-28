Xiaomi'den 7 modele daha MIUI 14 müjdesi!

Geçtiğimiz ay düzenlenen Xiaomi etkinliğinde duyurulan MIUI 14, Android 13'ü temel alıyor ve birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Etkinliğin ardından dağıtımı başlayan ve halihazırda şirketin amiral gemisi modelleri için yayınlanan sürüm önümüzdeki günlerde 7 modele daha gelecek. Peki bu cihazlar hangileri?

Xiaomi, 7 model için MIUI 14 yayınlayacak

Çinli üretici, çok yakında bazı Redmi ve Xiaomi modelleri için MIUI 14 güncellemesi yayınlayacak. Yeni sürüm, ilgili telefonlara Android 13 ile birlikte gelirken, sistem güvenliğini artıran Aralık 2022 güvenlik yamasını beraberinde getirecek.

Henüz tam tarih belli olmasa da güncellemenin bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren modellere ulaşması bekleniyor. Öte yandan ilk olarak mi Pilot'lar için yayınlanacağını, herhangi bir sorun çıkmaması halinde genel kullanıma açılacağını belirtelim.

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 V14.0.1.0.TLZCNXM (dagu)

Xiaomi Pad 5 V14.0.1.0.TKXCNXM (nabu)

Redmi K40 Gaming / POCO F3 GT V14.0.1.0.TKJCNXM (ares)

Xiaomi mi 10S V14.0.2.0.TGACNXM (thyme)

Xiaomi CIVI 2 V14.0.3.0.TLLCNXM (ziyi)

Xiaomi 12X V14.0.5.0.TLDCNXM (psyche)

Redmi K40 / POCO F3 V14.0.4.0.TKHCNXM (alioth)

Xiaomi üç modelin MIUI 14 alamayacağını doğruladı!

MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi'nin yaptığı etkinlik ile birlikte yeni arayüzün önemli detaylarına artık hakimiz. Öncelikle artık kullanmadığınız ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silebileceksiniz. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Şirketin bir diğer iddiası ise sistem performansının ciddi oranda geliştiği yönünde. Öyle ki Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında arttırıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16'lık bir iyileştirme mevcut. Her ne kadar sistem performansı yükseltilmiş olsa da Xiaomi'nin verileri MIUI 14'ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösteriyor.

Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiğini hatırlatmakta fayda var.

MIUI 14 ile birlikte yeni "süper simgeler" adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

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