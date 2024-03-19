Xiaomi Civi 4 Pro Tanıtım Tarihi Açıklandı

Xiaomi'nin amiral gemisi modellerine uygun fiyatlı alternatif olarak geçtiğimiz yıllarda başlattığı Civi serisi önümüzdeki süreçte yeni bir cihazlarla güncellenecek. Serinin yeni modellerinin Civi 4 ve Civi 4 Pro olması beklenirken, son raporlar Pro modelinin tanıtım tarihini gözler önüne seriyor. İşte Xiaomi Civi 4 Pro teknik özellikleri ve tanıtım tarihi!

İşte Xiaomi Civi 4 Pro teknik özellikleri ve tanıtım tarihi

Xiaomi, yaptığı resmi paylaşımla Civi 4 Pro modelinin 21 Mart tarihinde tanıtılacağını açıkladı. Dahası, akıllı telefon tanıtım öncesi ön siparişe açılırken, teknik özelliklerinin bir kısmı belli oldu. Bununla birlikte serinin standart modeli Civi 4'le ilgili ise henüz net detaylar yok.

Xiaomi Civi 4 Pro, dün tanıtılan Snapdragon 8s Gen 3'ten güç alan ilk akıllı telefonlardan birisi olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 3,01 GHz'de çalışan bir Cortex-X4 ana çekirdeğine, 2,8 GHz'de çalışan dört Cortex-A720 performans çekirdeğine ve 1,84 GHz'de çalışan üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeğine sahip.

Cihazda 120 Hz yenileme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan 2400×1080 çözünürlüklü 6,55 inç OLED bir panel yer alacak. Bununla birlikte modelde 12 bit renk derinliği ve yüksek frekanslı PWM karartma özelliği de mevcut olacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Civi 3 modelinin özellikleri şöyle;

Ekran: 6.55 inç 120 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan OLED bir panel

İşlemci: MediaTek Dimensity 8200-Ultra

RAM: 12/16 GB

Depolama: 256/512 GB ve 1 TB

Ön kamera: İki adet 32 Megapiksel

Arka kamera: f/1,77 diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel Sony IMX800, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu

Pil: 67W hızını destekleyen 4.500 mAh'lik pil