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Xbox Game Pass Aile Paketi Geliyor

Tekmoloji - Teknoloji
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Xbox Game Pass Aile Paketi Geliyor

Oyuncular için birçok avantaj barındıran Game Pass paketlerine aile paketi ekleniyor. Bu sayede 5 kişi bir hesabı kullanarak oyun kütüphanesine erişebilecek.

Xbox Game Pass oyun sektörünün en popüler abonelik sistemi olarak kalmak istiyor. Oyuncuların sadece abonelik ücreti ödeyerek yüzlerce oyunu oynana erişim imkanı sağlayan Game Pass'e aile paketi geliyor.

Xbox Game Pass Aile Paketi

Windows central tarafından yayımlanan rapora göre Microsoft, Xbox Game Pass servisi için aile paketi sunmaya hazırlanıyor. Bu paketin aynı ülke içinde tek bir Game Pass aboneliği kullanarak en fazla beş oyuncunun birlikte oynamasına izin vereceği bildiriliyor. Abonelik tıpkı Netflix'in sunduğu planlara benzer şekilde tek bir hesap sahibi altında olacak.

Paketin fiyatlandırması veya Xbox Game Pass'in PC ve konsol sürümleri için ayrı Aile Planlarının olup olmayacağıo henüz belli değil.

Aile Paketinin ne zaman duyurulacağı şu anda bilinmemekle birlikte, Windows Central'a göre Microsoft'un haberi "nispeten yakın gelecekte" halka duyuracağını tahmin ediyor.

Tekmoloji / Teknoloji

Xbox Game Pass, Windows, oyunlar, Game, Teknoloji, Haberler

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