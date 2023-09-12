Windows Yazıcı Güncellemeleri İçin Yeni Bir Plan

Microsoft, Windows yazıcı güncellemeleri için yeni bir formül buldu. Buna göre 2025 yılından itibaren Windows Update üzerinden yeni yazıcı sürücüsü güncellemesi yayınlamak mümkün olmayacak. Microsoft, tüm yazıcılar için entegre bir güncelleme yapmayı planlıyor.

Windows, yazıcı sürücüleri için yeni bir güncelleme planı içinde. Buna göre bir süre sonra yazıcılar için üçüncü taraf yazılım güncellemeleri Windows'ta kullanılamayacak. Microsoft, özellikle yazıcılar için özel bir güncelleme çalışması yaptı. Peki ama Windows için yazıcı güncellemeleri en son hangi tarihte kullanılacak?

Microsoft, Windows yazıcı güncellemeleri için yeni formül peşinde

Windows 11 ile birlikte sürekli güncellenen yeni bir işletim sistemi modeline geçmenin ilk adımını attı. Teknoloji devi şimdi de Windows için büyük bir yük olarak gördüğü yazıcı güncellemeleri için yeni bir formül buldu.

Buna göre 2025 yılından itibaren Windows Update üzerinden yeni yazıcı sürücüsü güncellemesi yayınlamak mümkün olmayacak. O döneme kadar yayınlananlar ise desteklenmeye devam edecek. Microsoft, tüm yazıcılar için entegre bir güncelleme yapmayı planlıyor.

Yazıcılar her ne kadar akıllı telefonla yazdırma, uzaktan bağlantı gibi özelliklere sahip olsa da güncelleme açısından hala çağın gerisinde. İşte Microsoft, Windows 11 ile yazıcıları da kendi standartlarına çekmenin peşinde.

Microsoft'tan beklenen yenilik: Windows 11 hareketlen

Windows için yayınlanan yazıcı sürücüleri, özellikle hatalı yapıları ve işletim sistemiyle tam uyumlu olmayan yapılarıyla dikkat çekiyor. Microsoft işte tüm bu ayrı ayrı yazılım sürücüsü indirip güncelleme yapma sorununu kendi içinde halledecek.

Microsoft, akıllı telefonlarla belge yazdırma imkanı sunan Mopria sertifikası olan tüm yazıcılara bu desteği sunacak. Bu gelecekte tüm yazıcılar için tak ve çalıştır desteğinin de olacağı anlamına geliyor.

Microsoft, yayınladığı takvimde Eylül 2023 itibariyle üçüncü taraf yazıcı sürücüleri için güncellemenin devreden kalkacağını açıkladı. Bu takvime göre 2025 yılında Microsoft, Windows Update üzerinden yeni yazıcı sürücülerine destek vermeyi bırakacak.

Ertesi yıl Windows, yazıcı sürücülerinin sıralamasını yerleşik IPP sürücüsünü tercih edecek şekilde değiştirecek. Microsoft, 2027'de ise güvenlikle ilgili özel durumlar dışında yeni yazıcı sürücüsü güncellemesi dağıtımını durduracak.

Aslında Microsoft'un Windows 11 sonrası tüm güncellemeleri tek elden yapma planı vardı. Bu anlamda yazıcılarla başlayan bu sürecin genişleme ihtimali de var.

Peki siz ne düşünüyorsunuz, yazıcılar için yazılım güncellemesi planı sizce başarılı olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.