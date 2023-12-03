Windows 11 Oyuncular Arasında Popülerliğini Artırıyor

Steam'in gerçekleştirdiği son anketlere göre Windows 11, oyuncular arasında hızla pazar payı kazanmaya devam ediyor. Windows 11'in pazar payı Kasım ayı itibarıyla yüzde 42'ye ulaşırken, Windows 10 hala lider konumda bulunuyor.

Steam'in gerçekleştirdiği son anketler, en popüler Windows sürümlerini gözler önüne serdi. Kasım ayı itibarıyla Windows 11, oyuncular arasında hızla pazar payı kazanmaya devam ediyor. Valve'ın yeni anketine göre Windows 11, bir önceki aya göre yüzde 11 oranında büyüdü.

En popüler Windows sürümleri hangileri?

Windows 11 Kasım ayı itibarıyla pazarın yüzde 42'lik kısmını oluşturuyor. Windows 10 ise puan kaybetmiş olmasına rağmen hala lider konumda. Steam araştırması, 12 puan düşüş yaşayan Windows 10'un yüzde 53'lük paya sahip olduğunu gösterdi.

İki Windows sürümünün arasındaki farkın azalması, aslında Microsoft'un yoğun çabalarıyla oluştu. Eski sisteme ilişkin desteği azaltan şirket, aynı zamanda kullanıcıları çok daha yeni özelliklere sahip Windows 11'e davet ediyor.

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Windows 11'in artan popülaritesi, oyuncular arasında giderek daha fazla kabul gördüğüne de işaret ediyor. Veriler, Windows 11'in önümüzdeki yıldan itibaren en popüler işletim sistemi olacağını gösteriyor. Bu da çıkışından yaklaşık iki yıl sonraya denk geliyor.

Windows 10: Yüzde 53.53 (-12.05)

Windows 11: Yüzde 42.04 (+11.51)

Windows 7 64-bit: Yüzde 0.69 (-0.38)

Windows 8.1 64-bit: Yüzde 0.16(+0.03)

Windows 7 32-bit: Yüzde 0.06 (+0.06)

Öte yandan Windows'un eski sürümleri için destekler de sonlanıyor. Windows 7, 8 ve 8.1; 1 Ocak'tan 'ten itibaren Steam'e erişimi kaybedecek. Eski sistemler, geçen ay yüzde 2,2 olan kullanıcı tabanının yüzde 1,9'unu oluşturuyor.

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