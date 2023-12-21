Volkswagen ID.2all İlk Teaser Görüntüleri Geldi!

Geçtiğimiz günlerde haberini sizinle paylaştığımız uygun fiyatlı bir elektrikli SUV modeli vardı. Volkswagen'in ID.2 ve ID.2all ismi ile piyasaya çıkacak olan modelden ilk teaser görüntüler geldi. İşte Volkswagen ID.2all teaser görüntüleri ve konuyla ilgili detaylar…

Volkswagen ID.2all ilk teaser görüntüleri geldi!

Otomobil camiasında elektriklenme akımı son hız devam ediyor. Bununla ilgili olarak birçok marka yeni modellerini duyuruyor. Özellikle "uygun fiyatlı elektrikli" otomobiller klasmanında ciddi bir talep var. Bu talebe karşılık olarak Dacia Spring modelini duyururken Volkswagen'de ID.2all ve ID.2 ile piyasaya çıkacağını duyurdu.

Markanın "uygun fiyatlı" elektrikli SUV ve hatchback modelleri olacak olan ID.2 ve ID.2all için ilk teaser görüntüler yayınlandı. Boyut olarak T-Cross modeli ile benzer olacağı bildirilen ID.2all tam bir şehirli SUV olacak diyebiliriz. Model ailesinin hatchback serisi olan ID.2 ise boyut olarak Polo ile benzer nitelikte olacak.

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2025 yılında üretime geçecek olan ID.2, ID.3 modelinin altında yer alacak ve otomobil 4 metre uzunluğa ve 226 Hp güç üreten elektrikli motora sahip olacak. Modelin bataryaları yüzde 10 seviyesinden yüzde 80'e sadece 20 dakikada doldurulabilecek. Ayrıca ID.2all SUV versiyonun kullanıcılara 490 litrelik dev bagaj hacmi sunacağını da bildirelim. Aracın ilk teaser görüntüsü ile de genel hatları ortaya çıktı.

Peki siz yeni ID.2 ve ID.2all modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net YouTube kanalını takip edebilirsiniz…