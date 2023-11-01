Vodafone Flex'ten yeni rekor: 1 yılda 3 milyon satış!

Vodafone FLEX ilk yılını geride bıraktı. FLEX ile 1 yılda yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketi müşteriyle buluştu.

Vodafone'un müşterilerine bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sunduğu Vodafone FLEX ilk yılını geride bıraktı. "Seç Seç Al" mottosuyla hayata geçirilen ve 10'u aşkın kategoride binden fazla ürünün yer aldığı FLEX ile 1 yılda yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketi müşteriyle buluştu.

Vodafone Flex, rekor satışa ulaştı!

Vodafone'un yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Vodafone FLEX bir yılı geride bıraktı. "Seç Seç Al" mottosuyla duyurulan Vodafone FLEX ile müşterilere bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sunuluyor.

Toplam 10'u aşkın kategoride 1.000'den fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX ile son 1 yılda yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketi müşterilerle buluşturulurken, yeşil bir gezegen yaratma hedefiyle 50 bin eski cihaz geri dönüşüme kazandırıldı.

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Vodafone FLEX'in birinci yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Mağazalarımızda başlattığımız yeni nesil perakende dönüşümünün önemli bir ayağını oluşturan Vodafone FLEX, müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri için çok geniş ve çeşitli ürün portföyü sunan bir son teknoloji dünyası.

Türkiye dahil tüm Vodafone ülkelerinde uygulanan Vodafone FLEX ile müşterilerimize bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. Vodafone FLEX 'ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al' ilkesine dayanıyor.

Buna göre, müşterilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli teknolojik ürünleri portföyümüzde bulunduruyoruz. Müşterilerimiz, 12 aya varan ödeme kolaylığı ve kredi kartsız alışveriş dahil çeşitli ve esnek ödeme avantajlarından yararlanabiliyor. Dilerlerse, eski telefonlarını getirip yeni telefonlarını indirimli alabiliyorlar.

Vodafone FLEX ile son 1 yılda farklı markalardan yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketini müşterilerimizle buluşturduk. Genişletilmiş ürün yelpazemizle, müşterilerimizi teknolojiyle buluşturmaya devam ediyoruz.

Aynı zamanda müşterilerimizin kesintisiz iletişimine katkı sağlayan ve yüksek hasar onarım maliyetlerine karşı onları koruyan satış sonrası hizmet paketlerimizle de müşterilerimizin bütçesini koruyan çözümler sunmaya devam ediyoruz. Tüm bu işlerimizle Vodafone FLEX'i geliştirmeye ve gerek perakende gerekse online kanalımızda ezber bozan işlere imza atmaya devam edeceğiz."

Vodafone FLEX, 1.000'den fazla çeşidi kapsayan geniş ürün yelpazesiyle her yaşam tarzına uygun ürünleri portföyünde bulunduruyor. Akıllı telefonlardan akıllı saatlere, kulaklıklardan taşınabilir şarj cihazlarına kadar pek çok ürün, müşterilerin teknolojik ihtiyaçlarına hitap ederek beklentilerini karşılayacak çözümler sunuyor.

Vodafone FLEX'te son 1 yılda 500 bin müşteri kulaklık, 300 bin müşteri taşınabilir şarj cihazları ve 200 bin müşteri akıllı saat kategorilerinden çeşitli teknolojik ürünlerle buluştu. Vodafone FLEX dünyası, müşterilerine en son teknolojilerle buluşma fırsatı vererek, onlar için yalnızca bir iletişim sağlayıcısı değil, aynı zamanda tüm teknolojik ihtiyaçlarını karşılayan bir iş ortağı olma vizyonunu taşıyor.

Vodafone'da telefon almak kadar satmak da artık çok kolay

Çeşitli ödeme kolaylıklarının sunulduğu Vodafone FLEX'te son 1 yılda en çok tercih edilen ödeme şekli faturaya ek 12 ayda ödeme seçeneği oldu. Vodafone FLEX müşterileri, dilerlerse, ön ödeme ile ürünün belli bir tutarını önden ödeyip kalanı için uygun bir ödeme planı oluşturabiliyor. Vodafone'da yeni bir telefon almak kadar, eski telefonu satmak da çok kolay.

"Eski telefonun Vodafone'da değerli" mottosuyla, Vodafone müşterileri, eski telefonlarını hızla nakde dönüştürebiliyor ya da yeni bir cihaz alırken eski cihazlarını getirip %30'a varan indirimlerle yenilenmiş ve 1 yıl garantili telefon sahibi olabiliyor.

Vodafone, eski telefonların toplanması için sunduğu bu tekliflerle son 1 yılda 50 bin cihazı geri dönüşüme kazandırdı. Bu cihazlar yeniden dönüştürülerek daha yeşil bir gezegen oluşmasına da önemli katkı sağladı.

Müştelerine bütçe dostu fırsatlar sunabilmek amacıyla, Vodafone FLEX'in ödeme kolaylıklarına ek olarak, müşterilere Vodafone'dan kredi kartsız alışveriş imkanı ve buna ek olarak birçok bütçe dostu ödeme yöntemiyle kolay alışveriş deneyimi de sunuluyor.

Vodafone mağazaları ve Vodafone Yanımda'ya gelen müşteriler, diledikleri kategoriden diledikleri ürünü seçip kredi kartı gerekmeden, faturaya ek kendi seçecekleri ödeme imkanıyla satın alabiliyor.

Vodafone FLEX, müşterilerine satın alma sürecinde sağladığı kolaylıklarla da dikkat çekiyor. Vodafone FLEX müşterileri 2 bin 500 noktada aktif satış yapan Vodafone mağazalarından istediği ürünü yerinde inceleyip kendisine uygun ödeme imkanıyla hızla satın alabiliyor.

Son 1 yılda yapılan satışların yaklaşık yüzde 80'i Vodafone mağazalarında gerçekleşti. Mağazaya gelen müşteriler, Vodafone'un iş ortaklarına özel kurulan alanlarda teknolojik ürünleri deneyimleyip, kendilerine en uygun ürünü tercih edebilme imkanına sahip oldu.

Bu yıl bir yeniliğe daha imza atan Vodafone, mağazalarına akıllı saat masaları kurarak, müşterilerin diledikleri markadan kendilerine en uygun akıllı saati tercih etmelerine olanak sağladı. Müşteriler dilerlerse online satış kanalını da kullanabiliyor.

Online alışverişlerde Türkiye genelinde kapıya teslimat hizmeti, İstanbul içinde ise aynı gün hızlı teslimat seçeneği sunuluyor. Tüm bu satış kanallarına ek olarak, Vodafone müşterileri "gel incele adresine gönderelim" seçeneği ile online mağazada beğendikleri bir ürünü fiziksel mağazada deneyimleyebiliyor ve ürünü satın almak istedikleri durumda ise Vodafone'un yapay zeka tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi üzerinden sipariş verip istedikleri adrese teslimat yapılmasını sağlayabiliyor.

Vodafone FLEX dünyasının önemli bir parçasını oluşturan satış sonrası hizmetler kapsamında müşterilere akıllı telefonlara yönelik Ekran Kurtaran Paket, Bronze Paket, Silver Paket ve Gold Paket olmak üzere 4 ayrı paket sunuluyor.

Son 1 yılda 300 bini aşkın müşteri, satış sonrası hizmet paketleriyle buluştu. Vodafone, müşterilerine kesintisiz iletişim imkanı ve hasar onarımlarına karşı çözüm hizmetleri sunuyor. Müşterilerin satış sonrası hizmet paketleri arasında en çok tercih ettiği ürün "Gold Paket" oldu.

Artan telefon onarım maliyetlerine karşı müşterilerine güvenli bir çözüm sunmayı hedefleyen Vodafone, "Gold Satış Sonrası Hizmet Paketi" ile öne çıkıyor. Bu kapsamlı hizmet paketi, müşterilerin telefonlarını tamir ettirirken karşılaştıkları yüksek maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.

Tüm bu servis desteklerine ek olarak, Vodafone tarafından, garanti içi ya da dışı yaşanılan herhangi bir aksaklıkta müşterilerin sürdürülebilir iletişim sağlayabilmesi için yedek cihaz hizmeti de sunuluyor. Özellikle akıllı telefon ekran onarımlarının pahalı olma eğiliminde olduğu günümüzde, ortalama akıllı bir telefon ekran onarım maliyeti 15 bin TL seviyesine ulaşıyor.

Bu yüksek ekran onarım maliyetlerine bakıldığında, Vodafone FLEX'in sunduğu satış sonrası hizmet paketleriyle, kullanıcılara sadece iletişim hizmeti değil, aynı zamanda cihazlarını uzun ömürlü bir şekilde kullanmalarına destek olacak bir güvence de sunuluyor.

Teknolojiyle insanı buluşturan Vodafone, FLEX dünyasında geliştirilmiş yapay zeka desteğiyle müşterilerinin hayat tarzına en uygun teknolojik ürünleri kişiselleştirilmiş tekliflerle sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Vodafone FLEX dünyasında son 1 yılda müşterilerin kişiselleştirilmiş teklifleri tercih etme oranı yüzde 25'e ulaştı.

Vodafone, müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak amacıyla yeni dönemde de portföyüne katacağı yeni kategoriler ve yeni markalarla FLEX dünyasının ürün yelpazesini genişletmeye ve müşterilerini teknolojiyle buluşturmaya devam edecek.

Ödeme konusundaki esnekliği ön planda tutarak, müşteri memnuniyetini en iyi seviyeye taşıyacak olan şirket, yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş tekliflerle müşterilerinin hayat tarzına en uygun ürünleri sunmayı sürdürecek.

Vodafone, yeni dönemde yeni ürün ve hizmetlerini deneyimlemek isteyen müşterilerine Vodafone mağazaları, Vodafone Yanımda uygulaması ve kişisel dijital asistan TOBi üzerinden hizmet vermeye devam edecek.