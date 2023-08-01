Vivo X100 Serisi Özel Sensörlerle Geliyor

Vivo, X100 serisinde özel sensörler kullanacak. LYT800 sensörünün özel bir versiyonu kullanılacak ve 53 Megapiksel ana kameraya sahip olacak. Ayrıca Zeiss ile yapılan ortaklık sayesinde yakın mesafelere odaklanmayı sağlayacak bir lens tasarımı yer alacak. Cihazın diğer özellikleri ise 120Hz AMOLED ekran, Dimensity işlemci, 12 GB RAM, 256 GB depolama ve 100W şarjlı 5.000mAh batarya olacak.

Akıllı telefon dünyasının yükselen ismi Vivo, orta ve üst segment modelleriyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Ülkemizde de takip edilen şirket, geçtiğimiz kasım ayında yüksek donanıma sahip olan X90 serisini tanıttı. Vivo, serinin bir sonraki oyuncusu için kolları sıvadı. Gelen bilgilere bakılırsa Vivo X100 serisinde özel sensörler kullanılacak.

Vivo X100, LYT800 sensörünün özel bir versiyonu kullanılacak

Vivo, akıllı telefonlarının kamera yeteneklerine önem veriyor. Bu bağlamda şirket, kamera lensleri konusunda uzmanlaşmış Sony ile ortak bir çalışma yürütüyor. Vivo'nun yaptığı açıklamaya göre beklenen Vivo X100, LYT800 sensörünün özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanacak.

LYT800, fotodiyotları ve transistörleri iki katmana ayıran Sony'nin yığılmış tasarımını kullanıyor. Genel olarak bu ikili, sensörlerde yan yana bulunuyor. Böylece 1/1.43" Lytia LYT800 sensörü, 1" sensörlere benzer bir davranış gösterir. Vivo X100, LYT800 ile birlikte 53 Megapiksel ana kameraya sahip olacak.

Vivo V29 Lite ön satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri!

Kamera tarafında yapılan tek hamle bununla da sınırlı değil. Vivo, Vario-Apo-Sonner telefoto lensi oluşturmak için Zeiss ile Vico X100'e özel bir ortaklık duyurdu. Böylece modelde yakın mesafelere odaklanmayı sağlayacak bir lens tasarımı yer alacak.

Öte yandan daha önceki sızıntılar cihaza ait bazı detaylara yer veriyor. Buna göre beklenen Vivo modelinin ön panelinde 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran yer alıyor. Çin'de Dimensity 9300 ile sahne alacak cihaz, küresel pazar Dimensity 8 serisi bir işlemciyle tanıtılacak. Son olarak 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya yer verecek model, 100W şarjlı 5.000mAh batarya sahip olacak.