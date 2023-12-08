Vivo S18 Ailesi Kamera Özellikleriyle Tanıtılacak

Vivo, önümüzdeki hafta düzenleyeceği lansmanda S18, S18 Pro ve S18e modellerini tanıtacak. Şirket, bugün cihazların kamera özelliklerini doğruladı. S18 ve S18 Pro modellerinde 50 Megapiksel ön kamera ve Sony sensörler kullanılacak.

Vivo önümüzdeki hafta tasarımı ile büyüleyen Vivo S18 ailesini tanıtacak. Lansmanda S18, S18 Pro ve S18e modellerini gözler önüne sürecek olan Çinli şirket, bugün cihazların kamera özelliklerini doğruladı. İşte Vivo S18 ailesinin tüm detayları.

Vivo S18 ailesi Sony sensörler ile donatılıyor!

Vivo 14 Aralık'ta gerçekleştireceği lansmanda orta segmente hitap eden yeni modelleri S18, S18 Pro ve S18e'yi tanıtacak. Henüz lansman günü gelmeden sızıntılarla detaylarını öğrendiğimiz S18 ailesi için bugün bir bilgi de Çinli şirketten geldi. Vivo yeni modellerinin kamera özelliklerini resmi olarak doğruladı.

Yapılan açıklamaya göre S18 ve S18 Pro modellerinde 50 Megapiksel ön kamera sunacağını bildiren şirket, yine ön kamera için LED flaş desteğinin olduğunu da bildirdi. Cihazın arka tarafına ana kamera olarak 50 Megapiksellik Sony IMX920 sensörü yerleştiren Vivo, kamera grubu içerisinde 50 Megapiksellik Samsung JN1 geniş açılı lensi ve 12 Megapiksellik Sony IMX663 telefoto kamerayı da taşıyor.

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Kamera grubunun altında bizce son yıllardaki en iyi tasarıma sahip LED flaşı yerleştiren Vivo, arka kapak tasarımı ile premium hissi sunuyor. Özelikle cihazın lansman görselleri Vivo S18'in albenisini artırıyor.

Vivo S18 ve S18 Pro beklenen özellikleri!

Vivo S18 modellerinin ortaya çıkan diğer özelliklerine göz attığımızda karşımıza ilk olarak işlemciler çıkıyor. S18 modelinde Snapdragon 7 Gen 3 yonga setini kullanan şirket, Pro modelinde MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9200 yonga setini tercih etmiş. Her iki modelde de 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekranlar kullanan Vivo, standart versiyonda 80W, Pro modelinde 100W hızlı şarj desteği sunuyor. Bataryaların 4800 mAh olduğu bilinirken, cihazların renk seçenekleri ise beyaz, mor ve siyah olarak aktarılıyor.