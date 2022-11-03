Vergi, harç ve cezalarda zam oranı belli oldu!

2023 için vergi, harç ve cezalardaki artışın belirlenmesinde rol oynayan yeniden değerleme oranı belli oldu. İşte detaylar!

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), 2023 yılı harç, vergi ve cezalara uygulanmak üzere 2022 yılı ile ilgili yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. 2022 için uygulanan yeniden değerleme oranı yüzde 36,2'yken 2023 için geçerli olan oran, yüzde 122,9 olarak yer aldı. İşte detaylar!

2023 için yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 oldu

Sözcü'nün haberine göre ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte pek çok fiyat düzenlemesi için dikkate alınan yeniden değerleme oranı da belli oldu. Bununla birlikte 2023 için uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 şeklinde yer aldı. 2022 için ise geçerli olan değerleme oranı yüzde 36,2 idi.

Aynı şekilde ekim ayında üretici fiyatlarında oldukça dikkat çeken sert bir düşüş meydana geldi. Geçen yıl oran, yüzde 36,20 seviyesine çıktı. Bu yıl açıklanan değerleme oranı ise 1984'ten bu yana açıklanan en yüksek oran olarak yer alıyor. 1994 yılında ise bu durum yüzde 107.7'ydi.

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Pek çok harçlar, vergiler ve cezalar, yeniden değerleme oranına göre belli oluyor. Vergi Usul Kanunu'nca Cumhurbaşkanı'nın bazı vergi ve harçlarda farklı oranlarda indirme ve azaltma yetkisi var. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ise Cumhurbaşkanı'nın artırma yetkisi yüzde 50 oranındayken, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde.

Yeniden değerleme oranında herhangi bir değişiklik meydana gelmediği takdirde yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları da bu oranda bir artış gösterecek. Habere göre yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksi'nde (ÜFE) gerçekleşen ortalama fiyat artış oranını gösteriyor. Bunlarla birlikte bu oranın henüz onaylanmadığını da belirtmek gerekiyor.

Bu oran dikkate alındığında trafik cezaları şu şekilde olacak (Parantez içi 2022 yılına ait):

Ruhsatsız araç kullanma: 370 TL (166 TL)

Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 436 TL (196 TL)

Engelli otoparkını işgal: 874 TL (392 TL)

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 952 TL (427 TL)

Kış lastiği taktırmamak: 2 bin 534 TL ( 1.137 TL)

Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 4 bin 64 TL (1.823 TL)

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