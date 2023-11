Valve, Counter-Strike 1.6 Güncellemesinde Yanlışlıkla Left 4 Dead Prototipini Ortaya Çıkardı

Şaşırtıcı bir şekilde Valve, Counter-Strike 1.6'nın son güncellemesinde yanlışlıkla Terror Strike adını taşıyan Left 4 Dead'in ilk prototipini ortaya çıkardı. İstenmeden yayınlandığı düşünülen bu sürüm, oyunculara Left 4 Dead'in evrimsel aşamalarına büyüleyici bir bakış sağladı.

Left 4 Dead, ilk olarak bir CS: CZ modu olarak ortaya çıkmış

Oyun topluluğunda güvenilir bir kaynak olan Gabe Follower, prototipin yanlışlıkla derlendiğini ve güncellemeyle birlikte paylaşıldığını açıkladı. Valve dosyaları hızlı bir şekilde dolaşımdan kaldırsa da, internetin hızlı kullanıcıları sayesinde meraklılar dosyaları indirmeyi ve herkesin erişimi için yeniden yüklemeyi başardı. Oyunun kökleri, Counter-Strike: Condition Zero için bir moda dayanıyor. Hatta oyunda Counter-Strike assetleri kullanılmış.

Valve accidentally compiled and pushed earliest Left 4 Dead prototype called "Terror Strike" into the latest CS 1.6 update and community figured out how to play it. pic.twitter.com/llVkYCip69 — ?Gabe Follower (@gabefollower) November 23, 2023

Terror Strike, Gabe Follower tarafından tanımlandığı üzere, 'The One Epicplayer' olarak bilinen bir kullanıcı tarafından sağlanan bot navigasyon ağı desteği ve @pDylan002 tarafından paylaşılan bilgilerle modcuların katkıda bulunduğu bir zombie_city haritası içererek erken geliştirme sürecinin izlerini taşıyor.

Oynanış dinamiği, teröristlerin bomba yerleştirmek için belirlenen bir eve ulaşmaya çalışmasını içerirken, ortadan kaldırıldıktan kısa bir süre sonra yeniden doğacak olan zombiler sürekli bir tehdit oluşturuyor. Bomba başarıyla yerleştirildiğinde, devasa bir zombi sürüsü ortaya çıkıyor ve hayatta kalanlar için zorlu bir senaryo yaratıyor. Hayatta kalanlar da bu saldırının üstesinden gelmeli ve zaferi garantilemek için tüm zombileri ortadan kaldırmalı. Yani bildiğiniz Left 4 Dead.

Bu tesadüfi ifşaat, Valve'in ikonik oyunlarından birinin gelişim tarihine nadir bir bakış sunarak oyun topluluğu içinde heyecan yarattı. Left 4 Dead'in kökenlerinin bir Counter-Strike moduna dayanıyor olması, fikirlerin ve varlıkların genellikle ilk sınırlarını aştığı oyun geliştirmenin birbirine bağlı ve işbirliğine dayalı doğasını gözler önüne seriyor.

Terror Strike'ın ortaya çıkışı sadece tarihsel önemi açısından değil, aynı zamanda sunduğu oynanış açısından da ilgi uyandırdı. Hayranlar ve oyun meraklıları şimdi bu ilk prototiple ilgili deneyimlerini keşfedip paylaşıyor ve sonunda sevilen Left 4 Dead serisine yol açan yaratıcı sürece ışık tutuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.