TV+ ve Exxen İş Birliğiyle UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları ve Yerli İçerikler Artık Tek Platformda

Dijital içerik platformu TV+, yerli içerik platformu Exxen ile iş birliği yaparak kullanıcılara UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarından yerli dizilere kadar birçok içeriği tek platformda sunacak.

Dijital içerik platformu TV+, yerli ve yabancı dijital platformlarla başlattığı iş birliklerine devam ediyor. Çoklu abonelik çağında kullanıcıların içeriklere tek platformdan ulaşmasına odaklanan platform, son olarak yerli içerik platformu Exxen ile anlaştı.

Dijital içerik platformu TV+, 'Süper platform' olma yolunda yerli ve yabancı dijital platformlarla yaptığı iş birliğine bir yenisini ekledi. Çoklu abonelik çağında kullanıcıların içeriklere tek platformdan ulaşmasını odağına koyan TV+, son olarak yerli içerik platformlarından Exxen ile anlaştı. Yapılan iş birliğiyle Premium TV+ kullanıcıları, yalnızca TV+'a özel açılan 'Exxen TV' kanalında UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarından yerli dizi, eğlence programları ve film yapımlarına kadar pek çok seçili içeriği ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

Haftanın 3 günü 4 farklı futbol maçı

Yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ter döken Avrupa Devleri'nin seçili maçları Exxen TV aracılığıyla izleyiciyle buluşacak. Sporseverler platformda salı, çarşamba ve perşembe günleri futbol izleyebilecek; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup haftalarında oynanacak birbirinden heyecanlı 4 maçın yanı sıra Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden seçili karşılaşmalar, platformda yayınlanacak. Exxen TV, TV+'ta 8'inci kanalda yer alacak.

İki platformda canlı yayınlanacak ilk maç, 22 Ağustos Salı günü saat 22.00'de UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda İskoç ekibi Rangers ile Hollanda takımlarından PSV Eindhoven arasında oynanacak. 23 Ağustos'ta ise aynı kupada ve aynı saatte Exxen TV ile TV+'ta canlı yayında Braga, Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak.

İş birliği yalnızca spor içerikleriyle de sınırlı kalmadı. Exxen'in yayınlandığı günden bu yana en çok ses getiren ve izlenme rekorları kıran platforma özgü yapımları 'Gibi', 'Olağan Şüpheliler', 'Hükümsüz', 'Sadece Arkadaşız', 'İlginç Bazı Olaylar' ve daha birçok sevilen dizi de TV+ ayrıcalığıyla Exxen TV kanalında izleyicilerle buluşacak. - İSTANBUL