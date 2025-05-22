Türkiye Yapay Zeka Yarışında Önceliklendirilmiş Modeli Hedefliyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Küresel yapay zeka yarışında 'insan odaklı Türkiye modeli' ile fark yaratan, oyun kuran, öncü bir ülke olmayı hedefliyoruz" dedi.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) tarafından Ankara'daki bir otelde 'AI Tomorrow Summit 2025' programı düzenlendi. Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve davetliler katıldı. Programda konuşan Yılmaz, "Yapay zeka alanında yaşanan hızlı gelişmelerin en önemli 2 bileşeni; bu alanda çalışacak nitelikli insan ve dijital ekonomiye yön verecek yatırımlardır. Teknolojinin gücünü geleceğe taşımak ancak bu 2 dinamiğin uyumlu ve güçlü bir şekilde ilerlemesiyle mümkün olacaktır. Bir diğer önemli husus; yapay zekanın toplumsal eşitsizlikleri derinleştiren değil, aksine sosyal adalet ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda şekillenmesidir. Böyle yaklaşmazsak hem ülkeler arasındaki eşitsizlik, küresel düzeydeki eşitsizlik daha da artabilir hem de ülke içinde, ülkenin farklı kesimleri, bölgeleri arasında eşitsizlikleri artırabiliriz. Dolayısıyla burada erişilebilirlik ve toplumsal yaygın bir kapasite oluşturma son derece kıymetli" diye konuştu.

'MESLEKLER ORTADAN KALKMAYACAK, İCRA EDİLİŞ BİÇİMİ DEĞİŞECEK'

Cevdet Yılmaz, artık yeni mesleklerin ortaya çıktığını belirterek, "Bazı meslekler ortadan kalkarken yeni birtakım meslekler şekilleniyor. Bundan daha önemlisi bence bütün mesleklerin aşağı yukarıda icra ediliş biçimi değişecek. Meslekler belki ortadan kalkmayacak ama yeni bir şekilde, yeni bir tarzda icra edilmiş olacak. Çok farklı şekillerde mesleklerin icra edildiğini hep birlikte göreceğiz. Bu kapsamda yapay enflasyon danışmanı, dijital sağlık analisti gibi yeni meslekler oluşacak ama az önce bahsettiğim gibi tüm meslekleri bu süreçte etkileyecek. Biz de mesleki gelişim ve staj programlarıyla çocuklarımızı buna hazırlamalıyız. Eğitim programlarımız, müfredatımız sadece bugünün ihtiyaçlarına odaklanmamalı" ifadelerini kullandı.

'ALTYAPIMIZ, YAPAY ZEKA TEMELLİ İŞ BİRLİKLERİ GELİŞTİRİLMESİNE İMKAN TANIYOR'

Geleceği akıl, emek ve vicdanla birlikte tasarlayıp şekillendirdiklerini belirten Yılmaz, "Zeka, yapay zeka olabilir ama her zaman ifade ediyorum doğal zekayı okutmamız lazım. Bir taraftan da kalbimizin ve vicdanımızın yapay olmadığını da bilmemiz lazım. Kalbimizle ve vicdanımızla zekamızı da bir arada değerlendirmemiz lazım. Bunları atlamamamız lazım. Zira zirvenin 'geleceği şekillendir' çağrısı tüm paydaşlara hitap ediyor. Altyapımız, her bir paydaşın kendi alanında yapay zeka temelli iş birlikleri geliştirmesine imkan tanımaktadır. Sizler farklı sektör ve disiplinlerde yapay zekanın gücünü kullanarak geleceği şekillendirirken devletimizin tüm kurumlarıyla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Küresel yapay zeka yarışında 'insan odaklı Türkiye modeli' ile fark yaratan, oyun kuran, öncü bir ülke olmayı hedefliyoruz" dedi.

BAKAN KACIR: İNSANLIK YARARINA YÖNLENDİRMEK İÇİN GÜÇLÜ BİR İRADE ORTAYA KOYUYORUZ

Bakan Kacır ise "Milli teknoloji hamlesi vizyonumuz doğrultusunda; adalet ve merhamet ilkelerini merkeze alan bir anlayışla, yapay zeka devrimini insanlık yararına yönlendirmek için güçlü bir irade ortaya koyuyoruz. Ülkemizin yapay zeka temelli dönüşüm sürecinden azami faydayı sağlayabilmesi için üretim modellerimizi, insan kaynağımızı ve girişimcilik ekosistemimizi bütüncül bir yaklaşımla yeniden şekillendiriyoruz. Ulusal yapay zeka stratejimizle yapay zeka ekosistemimizi daha gelişmiş ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşturacak hamleleri belirledik. Yapay zeka ekosistemini harekete geçirmek ve ekosistemin paydaşları arasındaki iş birliğini güçlendirmek üzere TÜBİTAK bünyesinde Yapay Zeka Enstitüsü'nü kurduk. TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem çağrılarımızla yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerin, bu alanda teknoloji geliştiren KOBİ'lerin ve araştırma merkezlerinin projelerini destekliyoruz. Bu yıl dördüncüsünü açtığımız çağrımızla akıllı üretim sistemleri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, finans teknolojileri, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, akıllı eğitim teknoloji başlıklarında yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerimizin, ülkemizin araştırma ve inovasyon altyapısının birikiminden etkin biçimde faydalanmasını sağlayacağız" diye konuştu.