Türkiye'nin önemli blockchain etkinliklerinden Chain Conference için geri sayım başladı!

Web3 ve blockchain sektörünün Türkiye'den ve dünya genelinden önemli temsilcileri, İstanbul'da bir araya gelmeye hazırlanıyor. 14-15 Eylül tarihlerinde İstanbul ESA Arena'da düzenlenecek olan Chain Conference 2024, bu alandaki en etkili isimleri ve yenilikçi fikirleri katılımcılarıyla buluşturacak. Konferans, sektördeki son gelişmelerin yanı sıra, blockchain teknolojisinin geleceği, kripto paraların küresel ekonomi üzerindeki etkileri ve kripto regülasyonları üzerine derinlemesine tartışmaların yapılacağı bir platform sunacak. Türkçe-İngilizce simultane çevirinin de yapılacağı etkinlikte, katılımcılar tüm içeriklere rahatlıkla erişebilecek.

ÜNLÜ EKONOMİSTLER YER ALIYOR

Chain Conference 2024 aynı zamanda Türkiye'nin ünlü ekonomistlerini de sahnesinde ağırlamaya hazırlanıyor. Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Prof. Dr. Burak Arzova ve Platon Danışmanlık Kurucusu Hakan Özerol etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak. Global blockchain markalarının da katılımcılarla buluşacağı Chain Conference 2024 BlockAML Kurucusu Michael Halepas, Dyorex CEO'su Caner Çetin, Avalalabs Türkiye İş Geliştirme Direktörü Selim Kender ve Silicon Valley Blockchain Society ve Rainfall Kurucusu Amit Pradhan'a sahnesini açacak.

Türk blockchain ekosisteminin önemli isimleri arasında yer alan Mindstone Blockchain Labs CEO'su Tansel Kaya, Tim Danışmanlık Kurucusu Vedat Güven, Iteration Growth Satış ve Pazarlama Yöneticisi Aybars Dorman, NomuPay Türkiye Genel Müdürü Ergi Şener, TriO Blockchain Labs Kurucu Ortağı Tahsin Büyükyavuz ve Blockchain Women İstanbul Kurucularından Ebru Güven de gerçekleştirilecek panellerde farklı gündem maddelerini ele alacak.

GÜNCEL GELİŞMELER KONUŞULACAK

Chain Conference 2024'te, Blokzincirde Bankacılık ve Ödemeler, Güncel SPK Düzenlemeleri ve Kripto Varlıklara İlişkin Yasal Uyumluluk gibi güncel konular ele alınacak. Uzman konuşmacılar, ayrıca Web3'te Topluluk Yönetimi, İnternetin Geleceği, BRC20, SocialFi, NFTfi, Yapay Zekâ, Yeni Finansal Dünya, FinTech'teki Yapay Zekâ Devrimi, Web3 Pazarlaması, Web3 Projelerinin Güvenliği ve Sosyal Medya ile kanaat önderlerinin (KOL) kripto pazarlamasındaki rolü gibi çeşitli başlıklar yer alıyor.

Dekon Group ana sponsorluğunda, Digard, Decentral Works, Longevicals, At Wallets, TONSquare, CityPay.io ve Dyorex katkılarıyla, Kols.House'un stratejik partnerliğinde gerçekleşecek olan Chain Conference 2024'e ilişkin detaylı program ve kayıt bilgileri www.chaincon.ist adresinde yer alıyor.