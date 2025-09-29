Türkiye'nin GÖKÇERİ balonu İsrail'i panikletti

Türkiye'nin savunma sanayisinde geliştirdiği yerli gözetleme balonu GÖKÇERİ, İsrail medyasında gündem oldu. İsrail'de yayın yapan Nziv haber sitesinde yer alan analizde, TÜRKPORT mühendisleri tarafından üretilen sistemin Türkiye'ye istihbarat, sınır güvenliği ve küresel pazarda stratejik avantaj sağladığı vurgulandı.

18 GÜN HAVADA KALIYOR

Helyum gazıyla şişirilen ve 40 metre uzunluğa kadar ulaşan GÖKÇERİ, 1.200 metre irtifaya yükselip 18 gün boyunca kesintisiz görev yapabiliyor. Optik ve termal kameralar, iletişim röleleri, elektronik harp sistemleri ve gerektiğinde entegre silahlarla donatılan sistemin, Türkiye'nin gözetleme kapasitesini önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.

STRATEJİK AVANTAJ VE YERLİ ÜRETİM

Haberde, GÖKÇERİ'nin alt sistemlerinin büyük bölümünün Türkiye'de üretilmesinin, savunma alanında dışa bağımlılığı azaltan stratejik bir adım olduğu ifade edildi. Bu yönüyle balonun, ulusal savunma teknolojilerinin entegrasyonunu simgelediği belirtildi.

SURİYE SINIRINDA AKTİF KULLANIM

Haziran ayından itibaren Suriye sınırında aktif olarak devreye alınan GÖKÇERİ sayesinde Türkiye'nin sınır hattındaki tehditleri erken aşamada tespit edebildiği, elektronik harp kabiliyetleriyle de düşman unsurlarının iletişimini bozarak sahada üstünlük sağladığı aktarıldı.

SİVİL KULLANIM ALANLARI DA VAR

Sistemin yalnızca askeri amaçlarla değil, sivil güvenlik uygulamalarında da kullanılmaya başlandığı vurgulandı. Güney bölgelerde telekomünikasyon altyapılarının denetimi ve petrol sahalarının güvenliğinde de GÖKÇERİ'den yararlanıldığı kaydedildi. İsrail basınındaki analizde, GÖKÇERİ'nin sadece bir savunma ürünü değil, Türkiye'nin istihbarat ve diplomasi alanında elini güçlendiren stratejik bir koz olduğunun altı çizildi.