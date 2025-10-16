Türkiye'nin 5G İhalesi Tamamlandı

İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleşen Türkiye'nin yeni nesil mobil iletişim teknolojisi 5G'ye geçiş sürecindeki '5G Yetkilendirme İhalesi' tamamlandı. İhale kapsamında; A1 700 MHz frekans lisans hakkını 429 milyon dolarla Turkcell, A2 700 MHz frekans lisans hakkını 426 milyon dolarla Vodafone kazanırken, A3 700 MHz frekans lisans hakkını 425 milyon dolarla Türk Telekom kazandı. B1 paketini 214 milyon dolarla Turkcell, B2 paketini 209 milyon dolarla Türk Telekom, B3 paketini 201 milyon dolarla Vodafone satın aldı. Turkcell B4 paketini 187 milyon dolara, B5 paketini 186 milyon dolara ve B6 paketini ise 208 milyon dolara satın aldı. Türk Telekom, B7 paketine 212 milyon dolar ve B8 paketine 248 milyon dolar teklif ederek kazandı.

'ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN'

İhalenin sona ermesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve 3 şirketin yöneticileri pasta kesti. Ardından Bulgaristan'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, video konferans yöntemiyle salona bağlanarak 5G sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Bakan Uraloğlu, 5G ihalesinin tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemize hayırlı olsun. Hem ülkemizin her yerinin daha ulaşılabilir olması hem yüksek kalitede çekim hızlarıyla beraber ve yine kamuya da çok ciddi bir şekilde katkı sağlamış olarak yeni yatırımlarla beraber ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'1 NİSAN 2026'DAN İTİBAREN 5G HİZMETİ SUNULACAK'

Ayrıca konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "3 operatör, 700 MHz bandındaki 3 paket frekans için 1 milyar 280 milyon dolar, 3.5 GHz bandındaki 8 frekans paketi için 1 milyar 665 milyon dolar olmak üzere toplamda 2 milyar 945 milyon dolar teklif vererek frekans bantlarını almaya hak kazandı. Böylece ihale bedeli KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolara ulaştı. İşletmecilerimiz, yeni yetkilendirmeleri çerçevesinde 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren 5G hizmetini sunmaya başlayacak" açıklamasında bulundu. Uraloğlu, ihale sonucunda oluşan bedelin, kazananlar tarafından 3 eşit taksitte ödeneceğini belirterek, "30 Nisan 2029'da sona erecek mevcut yetkilendirmelerin 5G ihalesi kapsamına dahil edilebilmesi için işletmeciler, her yıl brüt satışlarının yüzde 5'i oranında ödeme yapacak. Yetkilendirme süresi ise 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek" dedi.