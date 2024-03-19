Türkiye'de E-ticaretin Büyümesi ve Potansiyeli

Türkiye'de e-ticaretin hızla büyüdüğüne dair veriler, son yıllarda dikkat çekici bir artışı gösteriyor. Özellikle pandemi döneminde e-ticaretin ivme kazanması, bu alandaki potansiyelin ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Türkiye'de e-ticaretin geçmişe yönelik bir analizi ve gelecekteki potansiyelini SDN Kurucusu Hakkı Alkan, Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün ve Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli ile konuştu.

Türkiye'de e-ticaret ne kadar büyüdü?

E-ticaretin gelişimi Türkiye'de e-ticaretin gelişimi, son beş yılda büyük bir ivme kazandı. Özellikle 2020 yılında, pandeminin etkisiyle e-ticaret hacminde belirgin bir artış yaşandı. 2023'ün ilk altı ayında açıklanan verilere göre, Türkiye'deki e-ticaret hacmi 800 milyar TL'yi aştı.

Geçen yılın ilk altı ayında, Türkiye'deki toplam ticaretin %20'si e-ticaretten oluşmuş. Bu oranın giderek artması, e-ticaretin Türkiye ekonomisindeki rolünün giderek önem kazandığını gösteriyor.

Geçmiş veriler ve trendler, Türkiye'deki e-ticaretin gelecekte de hızla büyümeye devam edeceğine işaret ediyor. Pandeminin etkisiyle başlayan ivme, devam eden yıllarda da sürmesi bekleniyor. Öngörüler, 2024 ve 2025 yıllarında e-ticaret hacminde bir önceki yıla göre sürekli bir büyüme yaşanacağını gösteriyor.

Özellikle Doğu pazarlarında e-ticaretin liderliğini sağlayan ülkelerin örnek alınması, Türkiye'nin e-ticaret potansiyelini daha da artıracak. Kore ve Çin gibi ülkelerde e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının %45'e kadar ulaşması, Türkiye'nin hedeflerini belirlemesinde önemli bir referans oluşturuyor.

Türkiye'deki e-ticaretin büyümesinde teknoloji ve altyapı yatırımlarının büyük bir rolü bulunuyor. E-ticaret şirketleri, her geçen gün hızlı teslimat ve daha iyi hizmet için altyapılarını güçlendiriyor. Özellikle kargo ve lojistik alanındaki yenilikler, müşteri memnuniyetini artırmakta ve sektörün büyümesine katkı sağlıyor.

Ramazan gibi özel günlerde e-ticaretin rolü oldukça önemli. Türkiye'de Ramazan ayında e-ticaret hacminin arttığı ve özellikle temel tüketim ürünlerinin talebinin yükseldiği gözlemleniyor. Küçük ev aletleri gibi kategorilerin de Ramazan döneminde talep görmesi, e-ticaret platformlarının bu döneme özel kampanyalar düzenlemesini sağlanıyor.

Türkiye en çok neyi satın alıyor?

Türkiye'de küçük ev aletleri, e-ticarette hızla büyüyen kategorilerden biridir. Özellikle kahve makineleri ve ev tipi espresso makineleri, tüketicilerin evlerindeki konforu artırmak için tercih ediliyor. Bu ürünlerin e-ticaret platformlarında popüler hale gelmesi, sektördeki büyümeyi destekliyor.

E-ticaret platformları, müşterilere kredi kartıyla ödeme yapma imkanı sunmanın yanı sıra, finansman çözümleriyle alışveriş deneyimini kolaylaştırıyor. Özellikle abonelik bazlı üyelik programları ve kredi kartı entegrasyonları, müşteri sadakatini artırmakta ve alışveriş frekansını yükseltiyor.

Sonuç: Türkiye'deki e-ticaret sektörü, geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük bir potansiyele sahiptir. Teknoloji ve altyapı yatırımlarıyla desteklenen sektör, pandemi döneminde kazandığı ivmeyi sürdürmeye devam edecektir. Özel günlerde e-ticaretin rolünün artması ve yeni trendlerin ortaya çıkması, sektördeki büyümeyi destekleyecek ve Türkiye'nin e-ticaretteki lider konumunu daha da güçlendirecektir.