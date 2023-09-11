Türk Telekom'un TahtApp uygulaması az gören çocukların eğitim hayatını kolaylaştıracak

Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı kapsamında az gören çocukların sınıf içi eğitimleri için geliştirilen TahtApp uygulaması, yeni eğitim öğretim yılında da az gören çocukların eğitim hayatını kolaylaştıracak. Uygulama ile ilgili Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Az gören çocukların eğitimine odaklandığımız Günışığı Projesi kapsamında geliştirdiğimiz TahtApp uygulamasıyla da öğrencilerin, sınıfta ders takibini kolaylaştırıyoruz" dedi.

Türk Telekom'un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile birlikte hayata geçirdiği Günışığı projesi kapsamında az gören çocukların eğitim hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen TahtApp uygulaması, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da az gören çocukların hem dersi dinleyip hem de eş zamanlı olarak tahtayı tabletlerinden takip etmelerine olanak sağlayacak.

"AKRANLARIYLA AYNI OKULLARDA EĞİTİME DEVAM ETMELERİNE KATKI SAĞLADI"

Uygulamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Türk Telekom olarak, 'Türkiye'ye Değer' anlayışıyla ürettiğimiz projelerin ve sosyal sorumluluk yaklaşımımızın temelinde, bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesi yer alıyor. Bu ilkeyle hayata geçirdiğimiz Günışığı Projemiz ile az gören çocuklara yönelik sunduğumuz erken müdahale eğitimi, onların toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırdı ve akranlarıyla aynı okullarda eğitime devam etmelerine katkı sağladı. Az gören çocukların eğitimine odaklandığımız Günışığı Projesi kapsamında geliştirdiğimiz TahtApp uygulamasıyla da öğrencilerin, sınıfta ders takibini kolaylaştırarak, derslerden en üst düzeyde verim almalarına destek olmaktan ve teknolojiyi faydaya dönüştüren çözümler sunmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

GÜNIŞIĞI PROJESİ, 81 İLDE 1000 ÇOCUĞUN EĞİTİMİNE DESTEK OLDU

TahtApp uygulaması; okuma ve ışık algılamada farklılıkları olan Günışığı çocuklarının sınıfta ders takibini kolaylaştırarak derslerden eşit şekilde faydalanmalarını sağlıyor. 2014 yılında başlayan Günışığı Projesi ile Türk Telekom, az gören çocukların 'erken müdahale eğitimi' almalarına destek oluyor, toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırıyor. Günışığı Projesi sayesinde bugüne kadar 81 ilden az gören 1000 çocuk engelsiz arkadaşlarıyla aynı okullarda eğitim görme şansı elde etti. Projenin 2018 senesinde hayata geçirilen "Okulumda Günışığı" ayağı ile de Günışığı çocuklarının eğitim gördüğü okullardaki eğitimcilerin az gören eğitimi hakkında bilgilendirilmesi sağlandı ve 2018 yılından bu yana 5000 eğitimciye farkındalık semineri verildi.