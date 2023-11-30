Türk Mühendisler Tarafından Geliştirilen BiP, 10. Yaşını Kutluyor

Türk mühendisler tarafından geliştirilen iletişim ve yaşam platformu BiP, 10'uncu yaşını kutluyor. BiP, kuruluşundan bu yana 192 ülkede 114 milyondan fazla kullanıcının hayatına dokunarak dijital dönüşümün bir eseri olmuştur.

Türk mühendisler tarafından 2013'te geliştirilen iletişim ve yaşam platformu BiP, 10'uncu yaşını kutluyor. Tüm operatörlerin kullanıcılarına internet üzerinden yeni nesil anlık mesajlaşma deneyimi yaşatan BiP, kuruluşundan bu yana 192 ülkede 114 milyondan fazla kullanıcının hayatına dokundu. Uygulama mağazalarında yüksek puanlar alan BiP'in genel müdürü Gökhan Yüksektepe, "Haberleşme alışkanlıklarımızdaki dijital dönüşümün bir eseri olan BiP'in 10'uncu yılı kutlu olsun" dedi.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve bugüne kadar 192 ülkede 114 milyondan daha fazla indirilen BiP, dijital dönüşümünün her adımında kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

HIZLI, GÜVENLİ, EĞLENCELİ HABERLEŞME

Tüm operatörlerin kullanıcılarına internet bağlantılı akıllı telefonları ya da tabletleri üzerinden hızlı ve güvenli mesajlaşma, sesli veya görüntülü görüşme imkanı sağlayan BiP, yeni hizmet ve ürünleriyle de içeriğini zenginleştiriyor. BiP, kaybolan mesajlaşma, 15 kişiye kadar sesli ve görüntülü görüşme, durum, grup ve sohbet taşıma, 'Acil Durum Butonu', mesaj gönderir gibi hızlı ve güvenli para transferi, anlık çeviri gibi özellikleri ile küresel rekabette fark yaratıyor. Temel iletişim yeteneklerine ek olarak, 'Keşfet' sekmesi altında kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak pek çok servise ve kullanıcılarının içerik üretebileceği kanallara erişim sunuyor.

"MİLYONLARIN TERCİHİ OLDUK"

Uygulamanın 10 yıllık serüvenini anlatan BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe, "BiP, bugün 10 yaşında. Sesli iletişim ile başlayan haberleşme macerası, internet teknolojisinin 4.5G'ye varmasıyla bambaşka bir boyuta ulaştı. Dünya internet üzerinden yeni nesil haberleşme araçlarına yönelirken biz de BiP olarak, 10 yıldır kullanıcılarımıza yerli çözümler sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. BiP olarak, 2021 yılında yaşanan kişisel veri güvenliği endişelerinin ardından sunduğumuz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmetimiz ile milyonlarca kişinin tercihi olduk" dedi.

"KULLANICILARIMIZDAN TAM PUAN ALDIK"

Yurt içindeki kullanıcılarının yanı sıra 192 ülkede faaliyet gösterdiklerini yineleyen Gökhan Yüksektepe, şöyle devam etti:

"Odağımız, BiP'i küresel bir iletişim uygulaması haline getirmek. Bu amaçla kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilmek için özveriyle çalışıyoruz. Özellikle Pakistan, Bangladeş, Papua Yeni Gine, Endonezya, Malezya ve birçok Avrupa ülkesi başta olmak üzere uluslararası pazarda milyonlarca kullanıcıya ulaştık. Son yıllarda BiP'in küresel yayılımını hızlandırmak için yurt dışı iş birliklerimizi genişlettik ve Asya Pasifik bölgesinde Digicel, Pakistan'da Jazz, Bangladeş'te ise Banglalink operatörleri ile iş birliği gerçekleştirdik. Bu sayede BiP'in hem yerel servis ve kampanyalarla bu pazarlara açılmasını sağladık hem de ilgili ülkelerin dijital dönüşümlerine katkı sunduk. Önümüzdeki dönemde farklı operatör iş birlikleri yapmaya devam edeceğiz.

BiP olarak, gelecek dönemde kullanıcılarımızın tüm iletişim ihtiyaçlarına çözüm sağlayan bir iletişim uygulaması olmanın ötesini hedefliyoruz. 'Keşfet' altında sunulan bilgi, eğlence, fatura ödeme, alışveriş, ödül kazanma kurgularını içeren servisler, oyunlar, kripto alışverişinin yapılabildiği Dijital Varlık, afet durumlarında kullanılabilen Acil Durum Butonu gibi pek çok özelliğimiz ile sloganımızdaki gibi 'Sosyal bi dünya' oluşturmayı amaçlıyoruz."

KURUMLARA İLETİŞİM ÇÖZÜMLERİ SUNDU

Tekil kullanıcıların yanı sıra kurumların da dijital ihtiyaçlarını karşılayan BiP, pek çok markaya fayda sunuyor. Kurumların dijital dönüşüm yolculuklarında yanında olarak OTP, kurum içi iletişim ve saha ile olan iletişimleri için gerekli entegrasyonları sağlıyor. Çalışanların kapalı devre servisler aracılığıyla haberleşmesine aracı olan BiP, sahadaki personelin telsizlerine yüklenerek cihazlarının akıllı hale gelmesinin de önünü açıyor. İş ortaklarına yönelik bilgilendirme, duyuru ve eğitim videolarını BiP'teki servisler üzerinden paylaşan şirketler, açık kanallar üzerinden ise müşterilerine kampanyalarını iletme, müşteri memnuniyeti sorgulama, abonelerine arıza bildirimi, borç sorgulama gibi konularda hizmet sunabiliyor.

ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Ayrıca üniversitelerle de anlaşmalara imza atan BiP, gençlere haberleşme kolaylığı sağlıyor. İstanbul Kültür Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve diğer yüksek öğrenim kurumları ile iş birliği yapan BiP, yüz binlerce öğrencinin okullarıyla ilgili bilgilere kolayca erişebilmelerini, akademisyen ve idari personelin tek servis üzerinden haberleşebilmesinin yolunu açıyor.

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