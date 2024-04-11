Son yıllarda teknolojinin büyük bir sıçrama yapması, sinema sektörünü de derinden etkiledi. Yenilikçi grafikler ve etkileyici görsel efektler sayesinde yapılan filmler, izleyicileri adeta büyülüyor. Bu, yapımların hasılat rakamlarına da yansıyor. İşte tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri…

Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri

Kısa süre önce paylaşılan tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri listesine baktığımızda 2009'da vizyona giren Avatar'ın zirvede yer aldığını görüyoruz. Yapımın toplamda 2 milyar 923 milyon 706 bin dolar hasılat elde ettiği görünüyor.

İkinci ve üçüncü ise sırasıyla Avengers: Endgame (2019) ve Avatar: Suyun Yolu (2022). Söz konusu iki yapım, sırasıyla 2 milyar 799 milyon 439 bin dolar ve 2 milyar 320 milyon 250 bin dolar hasılat yaptı. Hemen ardından onları takip eden Titanic (1997) ise 2 milyar 264 milyon 750 bin dolar hasılatla dördüncü sıraya adını yazdırıyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmleri şu şekilde sıralandı;