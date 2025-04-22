TOGG'da üst düzey ayrılık

Türkiye'nin otomobili girişimi Togg'da, kuruluşundan bu yana tasarım süreçlerine liderlik eden kilit isimlerden Berkan Kaplan, görevinden ayrıldığını duyurdu. 2019 yılından beri Togg bünyesinde yer alan ve şirketin kendi Tasarım Stüdyosu'nu kurarak T10X ile T10F modellerinin geliştirilmesinde kritik rol oynayan Kaplan'ın ayrılığı son dönemde yaşanan en üst düzey ayrılık oldu.

KAPLAN'DAN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Berkan Kaplan, kişisel LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla Togg ailesine veda ettiğini açıkladı. 6 yıllık süreçte Türkiye'nin ilk yerli elektrikli araçları T10X ve T10F projelerinde, kurduğu yerli Tasarım Stüdyosu'na liderlik etmenin büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirten Kaplan, "2019 yılında katıldığım Togg ailesinden, bu ay itibarıyla ayrılıyorum. Geçtiğimiz 6 yıl boyunca, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli araçları olan T10X ve T10F projelerinde, kurduğum yerli Tasarım Stüdyosuna liderlik etmek benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Ekibimle birlikte yalnızca araç tasarımlarında değil; Trugo şarj üniteleri, uluslararası fuarlarda sergilenen kavramsal tasarımlar ve birçok başka projede de önemli başarılara imza attık. Bugün, Togg ile ilgili projelerimde sona gelmiş bulunuyorum. Ancak geride bıraktığım yerden büyük başarılarla devam edileceğine olan inancım tam. Bu süreçte her zaman yanımda olan ve birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım Design Studio ekibime en içten teşekkürlerimi sunuyorum. T10X ve T10F'nin hayata geçmesini sağlayan, bu şirketi sıfırdan inşa eden ve büyük hayaller için hayatlarını değiştiren tüm çalışma arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürler. Tasarım liderliği yolculuğumda bana rehberlik eden Murat Günak'a ve süreç boyunca bilgi ve tecrübelerini benimle paylaşan Pininfarina ekibine de ayrıca minnettarım. Şimdi yeni projelerin, yeni yolculukların ve yeni heyecanların zamanı geldi. Yakında yeni gelişmelerle yeniden görüşmek dileğiyle." paylaşımını yaptı.