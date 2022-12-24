TikTok, ABD'de yasaklanıyor!

Son aylarda ABD'de tartışma konusu haline gelen kısa video platformu TikTok için yasa kabul edildi. ABD Kongresi, TikTok'un federal hükümete bağlı kullanıcıların cihazlarında kullanılmasını resmen yasakladı. İddiaya göre ana şirket Çinli ByteDance, federal çalışanları bir süredir takip ediyordu.

ABD'de devlet çalışanları TikTok kullanamayacak

ABD'li Senatör Josh Hawley tarafından yürütülen son TikTok kampanyası Kongre'den olumlu dönüş aldı. "Devlet Cihazlarında TikTok'a Hayır" Yasası, 2023 mali yılı için kabul edildi. 1,7 trilyon dolarlık hükümet finansman tasarısına dahil edilen yasa, ABD'deki devlet kurumlarında TikTok kullanılmasını engelliyor.

TikTok'un ana şirketi ByteDance, bir süre önce çalışanlarının casusluk yaptığını kabul etti. Bazı şirket çalışanları, çeşitli gazetecilerin ve özel bilgileriyle bağlantılı küçük bir grubun ses kayıtlarını dışarı sızdırdı. Casusluk yapan çalışanlar şirketten kovuldu.

https://shiftdelete.net/-seffaflik-konusunda-onemli-adim

Devlet Cihazlarında TikTok'a Hayır Yasası ise uygulamanın olası risklerini azaltmaya çalışıyor. Senatör Hawley'in açıklamasına göre, TikTok'un federal olarak verilen herhangi bir cihaz veya ağ aracılığıyla indirilmesi veya erişilmesi engellenecek.

TikTok'un ABD sınırları içerisinde tamamen yasaklamayı amaçlayan yasa, geçtiğimiz günlerde kongreye sunulmuştu. Georgia Valisi Brian Kemp, güvenlik endişeleri gerekçesiyle eyalet çalışanlarının TikTok kullanmasını engellemişti.

Bilindiği gibi sosyal medya platformlarının şeffaflığı konusunda büyük bir tartışma sürüyor. Daha önce TikTok, algoritmalarının ve içerik denetleme sisteminin gözden geçirilmesi için dünyanın en büyük yazılım şirktlerinden biri olan Oracle ile ortaklık kurdu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.