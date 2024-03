The Sims Filmi Geliyor!

Oyun dünyasının en ikonik ve sevilen simülasyon serilerinden biri olarak bilinen The Sims oyuncuların kendi karakterlerini oluşturup bir yaşam simülasyonu deneyimlemelerini sağlıyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre The Sims filmi geliyor!

The Sims filmi yapımında Margot Robbie yer alacak

Sevilen oyunun dünyası beyaz perdeye taşınıyor. The Sims filmi yapımında, Loki'nin yaratıcı yönetmeni Kate Herron görev alıyor. Herron, The Sims'in derinliklerine inerek, oyuncuların aşina olduğu deneyimi filme aktarmak için Briony Redman ile birlikte senaryo üzerinde çalışacak. Film, Margot Robbie'nin LuckyChap prodüksiyon şirketi tarafından desteklenecek.

The Sims filmi, EA'nın da katkıda bulunacağı bir iş birliği içeriyor. EA, yaratıcı ve yapım sürecine dahil olacak, ancak tam olarak ne kadar yetkiye sahip olacağı henüz net değil. Bir uyarlama söz konusu olduğunda orijinal işin yapımcılarının uyarlamaya dahil olmadığında, işin değerlendirmeleri olumsuz olabiliyor (bkz. Avatar: The Last Airbender)

The Sims serisi, 2000 yılında piyasaya sürüldüğünden beri milyonlarca oyuncuyu bünyesinde tutmaya devam etti. Seri, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan ve oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bir simülasyon klasiği olarak öne çıktı.

Ubisoft Bahar İndirimleri başladı!

The Sims filmi, oyununun sadık hayranlarının yanı sıra sinema severlerin de dikkatini çekecek ve sanal dünyanın gerçek dünyayla birleştiği eşsiz bir macerayı sunacak.

Goth ailesinin hikayesini görmemiz mümkün olabilir mi? Sizce filmde Margot Robbie de yer alır mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizle paylaşmayı lütfen unutmayın.