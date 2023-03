The Last of US Part I sistem gereksinimleri belli oldu!

The Last of US Part I sistem gereksinimleri ne? 28 Mart'ta çıkış yapacak popüler aksiyon oyunu, PC'ye nefes kesen grafiklerle gelecek.

PlayStation'ın efsane yapımı The Last of Us, nihayet Windows platformuna geliyor. HBO Max'in The Last of US dizisiyle sosyal medyanın gündeminden düşmeyen aksiyon-hayatta kalma serisi, yeni oyunuyla Windows oyuncularına sunulacak. The Last of US Part I sistem gereksinimleri de belli oldu.

The Last of US Part I sistem gereksinimleri

The Last of US Part I için detaylar açıklandı. 28 Mart tarihinde Windows platformuna gelecek yeni oyun, sistem gereksinimleriyle bazı oyuncuları üzecek gibi görünüyor. Part I için istenen donanım parçaları oldukça güçlü.

Oyunun PC sürümü, FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.2 ve Nvidia DLSS desteği gibi grafik kalitesini yükseltecek çeşitli özelliklere yer verecek. Ayrıca diğer PlayStation oyunlarında olduğu gibi, ultra geniş çözünürlük ve süper ultra geniş (32: 9) çözünürlüğü de destekleyecek.

https://shiftdelete.net/rainbow-six-siege-kisa-sureligine-ucretsiz-oldu

28 Mart'ta çıkış yapacak The Last of US Part I, Steam üzerinden ön siparişe açılmış durumda. Ön siparişin 599,00 TL olarak belirlendiğini belirtmek gerekiyor. Dijital Deluxe sürümü ise 699,00 TL'den sunuluyor.

Minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 Version 1909 ve daha yenisi

İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X, Intel Core i7-4770K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon 470 (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB), NVIDIA GeForce 1050 Ti (4 GB)

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 Version 1909 ve daha yenisi

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X, Intel Core i7-4770K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5800 XT (8 GB), AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB), NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (8 GB), NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 GB)

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!