The Day Before Oyunu Olumsuz Yorumlarla Karşılaştı

Oyun dünyası giderek büyüyor. Bu kapsamda her geçen gün yepyeni yapımlar piyasaya sürülüyor. Son olaraksa geçtiğimiz saatlerde The Day Before çıkış yaptı. Ancak oyunun çıkışıyla birlikte ortaya çıkan olumsuz yorumlar, başlangıçtaki heyecanı biraz gölgede bıraktı. İşte ayrıntılar…

The Day Before, olumsuz yorumlara boğuldu

Bilmeyenler için The Day Before, FNTASTIC tarafından geliştirilen bir açık dünya MMO oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu yapım, kıyamet sonrasında zombilerin istila ettiği dünyada hayatta kalma üzerine kurulu. Oyun ilk olarak 2021 yılında bir tanıtım fragmanı ile duyurulmuştu.

O dönemde özellikle grafikleri ve mekanikleri ile oyun dünyasında çok ses getiren The Day Before için şimdiye kadar birkaç kez tarih verilse de sürekli ertelendi. Tabii durum böyle olunca oyun için beklentiler artmışken, bir o kadar da umutlar söndü. Hatta şirketin projeyi iptal ettiği bile iddia edildi. Neyse ki bu iddialar tutmadı.

The Day Before, uzun bekleyişlerin ardından geçtiğimiz gün nihayet Steam üzerinden piyasaya sürüldü. Türkiye için 18,99 dolar fiyatıyla erken erişim olarak çıkış yapan oyun, büyük bir ilgiyle karşılandı. Ancak büyük hüsranla sonuçlandı gibi görünüyor.

The Day Before, aradan geçen birkaç saat içerisinde 10 binden fazla oyuncudan inceleme aldı. Fakat bu değerlendirmelerin yalnızca yüzde 15'i olumlu iken, yüzde 85'i ise tahmin edebileceğiniz üzere son derece olumsuz oldu.

Oyuncuların değerlendirmeleri, oyunda optimizasyon sorunları olduğunu gösteriyor. Bununla beraber oyunun grafik kalitesinin, tanıtım videolarında gösterilen ile uzaktan yakından alakası olmadığı belirtiliyor. Ayrıca oyunun vuruş hissiyatının ve animasyonların oldukça zayıf olduğuna dair pek çok yorum mevcut. Uzun bekleyişlerin ardından böyle bir oyun ile karşılaştıkları için bunu "dolandırıcılık" olarak nitelendiren oyuncular bile oldu.

Geliştirici şirket ne yapacak?

Oyunun geliştiricisi FNTASTIC tarafından tüm bu olumsuz yorumlara ilişkin bir açıklama gelmedi. Şirketin sorunları düzelten bir güncelleme yayınlaması bekleniyor. Aslına bakacak olursak firma böyle bir durum yaşanacağına dair bir uyarıda bulunmuştu.

The Day Before, şirketin büyük çaplı ilk oyunu. Bu bağlamda daha önce benzer bir tecrübe yaşanmadığı için bu olumsuz durum pek de şaşırtıcı olmadı. Zira oyunun erken erişim ile sunulmasının nedeni de öngörülemeyen hataları, oyuncuların yardımıyla fark etmek ve çözüme kavuşturmak.

Hatırlarsanız 2020 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 de oyuncuları deliye döndüren hatalar ile doluydu. Üstelik şu anki duruma benzer şekilde son derece olumsuz incelemeye sahipti.

Oyunun geliştiricisi CD Projekt Red ise güncellemeler ile sorunları çözüme kavuşturmak için büyük çaba verdi. Günümüzde ise Cyberpunk 2077 incelemelerinin yüzde 92'si olumlu. Üstelik söz konusu yapım, geçtiğimiz yıllarda en rezil oyunlar listesine gösteriliyorken, artık en iyi oyunlar arasında gösteriliyor.

Bu bağlamda The Day Before oyunundaki hataların da büyük çabalar verilerek çözülmesi bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.