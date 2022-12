Tesla Semi kilometrede ne kadar yakıyor?

Tesla'nın elektrikli tırı geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtıldı. Uzun zamandır beklenen elektrikli araç en üst versiyonunda 805 kilometrelik bir menzile ve kilometrede 1,24 kWh'lik bir enerji tüketimine sahip. Üreticiden gelen bu rakamlar elektrikli bir tır için oldukça etkileyici görünüyor.

Tesla Semi, kilometrede 1,85 TL yakıyor

Tesla, yeni elektrikli modelleri konusunda ayrıntı vermekten kaçınırken, Elon Musk yaptığı bir paylaşım ile Semi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağladı. Tesla CEO'su elektrikli tırlarını gösterdiği performansın resmi rakamların bile üzerinde olduğunu belirtti.

Current efficiency is 1.7kWh/mile, but there is a clear path to 1.6, possibly 1.5 — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022

Teslimat etkinliğinde konuşan Elon Musk, elektrikli araçlarının kilometrede 1,06 kWh'lık tüketime sahip olduğunu açıkladı. Daha açık bir yolda bu değerin 0,99 kWh/km'ye kadar düşebileceğini belirten Musk, hatta 0,93 kWh/km'nin de mümkün olduğunu ifade etti.

İlk Tesla Semi teslimatı gerçekleşti! İşte detaylar

Basit bir matematik ile Tesla Semi'nin kilometrede 1,06 kWh'lık enerji tükettiğini düşündüğümüzde evlerde kullanılan elektrik ile karşımıza 1,85 TL'lik bir tüketim değeri çıkıyor. Diğer yandan bir tırın 100 kilometrede ortalama 32 litre yaktığını düşündüğümüzde ve mazotun fiyatını 23 TL'den hesaplarsak, karşımıza kilometrede 7,36 TL'lik bir değer çıkıyor. Bu şekilde düşünülürse elektrikli model gerçekten hesaplı görünüyor.

Tesla Semi, 25 Kasım tarihinde yaklaşık 800 kilometrelik bir mesafeyi yüklü bir şekilde ekstra şarj olmadan tamamlamıştı. Yol üzerinde bin 200 metrelik yükseklik farkı olduğunu belirten Tesla, bu test sürüşünü başarılı bir şekilde tamamlamayı başardı.

Teste yüzde 97'lik şarj ile başlayan Semi'nin sürüş bittiğinde ise yüzde 4 oranında şarjı kaldığı ifade ediliyor. Tüm bu değerler dikkate alındığında Tesla Semi'nin yaklaşık 1.000 kWh'lık bir bataryaya sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Elektrikli tırın bataryasını ise 30 dakikada yüzde 70 oranında doldurmak mümkün. Tabi ki bu sürenin yüzde 0'dan yüzde 70'e olmadığını söyleyelim.

Tesla henüz elektrikli modelleri ile ilgili tüm bilgileri paylaşmış değil. İlerleyen dönemde elektrikli tır ile alakalı daha fazla bilgiye ulaşmayı planlıyoruz. Peki siz Tesla Semi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.