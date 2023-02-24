Tesla'nın uygun fiyatlı otomobili ortaya çıkmaya başladı!

Tesla, uzun süredir yeni ve daha ucuz bir model üzerinde çalışıyor. Mevcut modellerinin altında konumlandırılacak ve yaklaşık 25 bin dolar fiyat etiketine sahip olacak araç için birçok iddia ortaya atılmış durumda. Ancak tanıtım tarihi yaklaşırken uygun fiyatlı elektrikli otomobilin detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Çin'de ortaya çıkan Tesla prototipi kafaları karıştırdı

İlk olarak Tesla tarafından paylaşılan videoda yeni otomomobil modelinin tasarım çalışmalarına göz atma fırsatı yakaladık. Videoda kısa bir aralıkta bir tasarımcının çalışmaları gösterilirken yeni model hakkında fikir sahibi olmayı başarıyoruz.

Tesla önümüzdeki hafta yeni otomobil platformunu tanıtacak. Tesla Model 2 de mevcut yapıya göre daha küçük olan platform üzerinde yükselecek. Elektrikli otomobil üreticisinin yapılacak platform tanıtımında yeni aracını ortaya çıkarması da oldukça mümkün.

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Tesla'nın küçük otomobili hakkında detaylar kendini göstermeye devam ederken diğer yandan Çin'den de oldukça ilginç görüntüler geldi. Henüz netlik kazanmasa da kamuflajlı olarak testleri yapılan aracın Tesla'nın yeni elektrikli otomobili olduğuna inanılıyor.

Araç oldukça ilgi çekici bir şekilde ön, arka ve far tasarımı olarak tipik Tesla özellikleri taşıyor. Diğer yandan aracın gövdesi ise Mazda CX-30'a oldukça benziyor. Diğer yandan Tesla'nın bu tür kamuflajlar kullanmadığını biliyoruz. Ancak ilk kez Çin'de bir otomobil geliştiren şirket farklı yollar izlemeyi denemek istemiş olabilir.

Tesla, 2020 yılında yaptığı açıklama ile bir elektrikli otomobil inşa etmek için Çin'de yeni bir Ar-Ge merkezi kurmayı planladığını duyurdu. Kısa sürede küçük elektrikli otomobili için çalışmalara başlamak isteyen şirket, bu konuda işe alım konusunda da oldukça hızlı davranmıştı.

Ortaya çıkan son görüntüler ise bir hayli kafamızı karıştırmış durumda. Tasarım detayları ile Tesla'nın yeni küçük SUV modeli olmaya aday olan aracın yan taraftan ise Mazda CX-30'a bu kadar benzemesi büyük bir soru işareti yaratıyor.

Tesla'nın paylaştığı video yeni otomobillerinin yakında olduğunu bizlere gösteriyor. Çin'de ortaya çıkan bu kamuflajlı aracın ise bir Tesla prototipi mi yoksa Tesla prototipi gibi görünmeye çalışan bir CX-30 mu olduğuna karar vermek oldukça güç. Peki siz bu esrarengiz araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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