Telegram yeni özellikler kazanıyor! Ama bunlar için para ödemek gerekecek

Telegram, Premium kullanıcılar için birkaç yeni özellik ve tüm kullanıcıları için bazı görsel değişiklikler getirdi.

Popüler mesajlaşma uygulamalarından birisi olan Telegram gün geçtikçe kullanıcı sayısını artırırken yeni özellikler de sunmaya devam ediyor. Son olarak yeni Premium hizmeti ile belirli ücret karşılığında bazı kullanıcılarına farklı özellikler sunan platform, abonelerine yeni özellikler getirdi.

Telegram Premium abonelerine yeni özellikler geliyor

Telegram, Premium kullanıcılar için birkaç yeni özellik ve tüm kullanıcıları için bazı görsel değişiklikler getiren yeni bir güncellemesini duyurdu. Yapılan yenilikler arasında en çok dikkat çeken özellik ise Premium kullanıcıları için video mesajlarındaki ifadeleri metin olarak ifade etme oldu.

Önceden, aboneler herhangi bir sesli mesajı metne dönüştürebiliyorlardı. Son güncelleme ile birlikte aynı işlev artık video mesajlarına da geliyor. Böylelik Telegram Premium aboneleri kendilerine gelen video mesajındaki metin dökümünü alabilecekler.

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Bunun dışında Telegram, 200'den fazla üyesi olan grupların herhangi bir konu için ayrı alanlar oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir özellik olan 'Gruplarda Konular' özelliğini tanıttı. Böylelike grup içerisinde oluşturulan konu başlıkları ile farklı alanlarda da konuşmalar yapılabilecek.

Güncellemede dikkat çeken bir diğer nokta ise satın alınabilir kullanıcı isimleri oldu. Tek bir temel kullanıcı adının yanı sıra, Telegram kullanıcıları artık hesaplarının ve genel sohbetlerin her birine birden fazla kullanıcı adı atayabilecekler. Bu isimler kripto paralar karşılığında satın alınabilecek.

Telegram ayrıca emoji sevenler için yine bir yenilik daha sunuyor. En son güncelleme ile birlikte Telegram Premium kullanıcıları Cadılar Bayramı için özel olarak tasarlanmış 12 yeni emoji paketine kavuşacak.

Telegram ayrıca iOS kullanıcılar için karanlık modu güncellemiş durumda. Bunun yanı sıra Android kullanıcıları ise metinleri yeniden boyutlandırmak için yeni seçenekler sunuluyor. Son olarak bazı küçük tasarım değişiklikleri de Telegram'a eklendi. Yeni kullanım animasyonları eklenen uygulamada artık bir kişinin profiline tıklandığında ise arama seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacak.

Telegram yeni güncellemeler ile birlikte kullanıcı sayısını daha da artırma hedefinde. Peki siz Telegram'da sunulan yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.