Her Cuma yayınlanan, ShiftDelete.Net editörümüz Samet Jankovic ve Alperen'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programımızın 20. bölümü bu akşam 20: 00'da sizlerle. İşte haftanın en çok konuşulan haberleri.

Teknoloji Muhabbeti #20

Mcdodo katkılarıyla sunduğumuz Teknoloji Muhabbeti programımızın bu haftaki bölümünde birden çok önemli gelişmeyi sizlere aktaracağız. Tabi birçok Mcdodo ürününü de sizlere hediye edeceğiz.