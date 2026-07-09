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Yapay zeka yarışında trilyon dolarlık risk

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Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta ve Oracle, yapay zeka altyapısı ve veri merkezleri için toplamda 4,8 trilyon dolara yaklaşan yatırım planları üzerinde çalışıyor. Analistler, bu dev harcamaların finansal getirisi konusunda soru işaretleri olduğunu belirtiyor.

Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta ve Oracle önümüzdeki yıllarda yapay zeka altyapısı, veri merkezleri ve yüksek performanslı bilgi işlem sistemleri için toplamda 4,8 trilyon dolara yaklaşabilecek yatırım planları üzerinde çalışıyor.

Yapay zeka alanındaki liderlik yarışına hız veren dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, veri merkezleri ve yüksek işlem gücü altyapıları için benzeri görülmemiş yatırımlar yapıyor. Ancak analistler, bu dev harcamaların tamamının beklenen finansal getiriyi sağlayıp sağlayamayacağı konusunda soru işaretleri bulunduğunu belirtiyor.

Reuters Breakingviews analizine göre Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta ve Oracle önümüzdeki yıllarda yapay zeka altyapısı, veri merkezleri ve yüksek performanslı bilgi işlem sistemleri için toplamda 4,8 trilyon dolara yaklaşabilecek yatırım planları üzerinde çalışıyor.

Analizde, geçmiş teknoloji yatırımlarından çıkarılan derslere de dikkat çekiliyor. Daha önce yaşanan büyük yatırım dönemlerinde birçok şirket, hızla büyüyen pazarın herkese kazandıracağı beklentisiyle milyarlarca dolar harcadı. Ancak uzun vadede yalnızca sınırlı sayıda şirket bu yatırımları sürdürülebilir kara dönüştürebildi.

Analistler, yapay zekanın küresel ekonomiyi dönüştürme potansiyeline sahip olduğu konusunda görüş birliği içinde olsa da, bugün agresif yatırım yapan her şirketin geleceğin kazananı olmayabileceği uyarısında bulunuyor. Rekabetin sertleşmesiyle birlikte yatırımcıların artık yatırım miktarından çok, bu yatırımların ne kadar gelir üreteceğine odaklanacağı değerlendiriliyor. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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