Haberler

TEI, Türkiye'nin havacılık motorlarıyla Farnborough Havacılık Fuarı'nda

TEI, Türkiye'nin havacılık motorlarıyla Farnborough Havacılık Fuarı'nda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, 20-24 Temmuz'da İngiltere'de düzenlenecek Farnborough Havacılık Fuarı'nda milli motorları TEI-TF6000, TEI-TS1400, TEI-PD170, TEI-TJ90, TEI-TJ65 ve TEI-PG50'yi sergileyecek, ayrıca yeni iş birlikleri için görüşmeler yapacak.

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi Teı, 20-24 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'de düzenlenecek Farnborough Havacılık Fuarı'nda milli motorlarını, üretim kabiliyetlerini ve teknolojilerini sergileyecek ve yeni iş birlikleri için görüşmeler yapacak.

Kapılarını ilk kez 1948 yılında açan ve dünya havacılık sektörünü bir araya getiren Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda katılımcılar, Türkiye'nin ilk uçak motoru TEI-TF6000, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, Türkiye'nin ilk milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, mini turbojet motorları TEI-TJ90 ve TEI-TJ65 ile Türkiye'nin ilk iki zamanlı benzinli havacılık motoru TEI-PG50 ürünlerini yakından inceleyebilecek.

Küresel havacılığa sunduğu imalat yetenekleriyle gökyüzündeki her iki uçaktan birinde TEI imzalı parçaların yer almasını sağlayan şirket, en büyük tedarikçisi olduğu LEAP motor programı kapsamında ürettiği parçaların yanı sıra ileri üretim teknolojilerindeki yetkinliğini ortaya koyan eklemeli imalat parçalarını da sergileyecek.

Dünyanın en prestijli havacılık fuarlarından biri olan Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı boyunca TEI, sektör temsilcileri ve uluslararası delegasyonlarla bir araya gelerek yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...

Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı

Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
Gözaltındaki polislerin kirli ağı deşifre oldu! Vatandaşın tüm mahremini çeteye sunmuşlar

Polislerin kirli ağı deşifre oldu: Sana ödeme çıktım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son halini ağlayarak paylaştı! Hakkında imza toplanmış

Son halini ağlayarak paylaştı! Hakkında imza toplanmış
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

Verdiği tuvalet molası pahalıya patladı! Şanssızlığın da bu kadarı
İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia: Altın miktarına şaşıracaksınız

İş adamından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet hakkında skandal iddia
Tek yeteneği oyunculuk değil! Bensu Soral'ın son eseri beğeni topladı

Tek yeteneği oyunculuk değil! Bensu Soral'ın son eseri beğeni topladı
Messi'yi kızdıracak bir yorum da Mbappe'den

Messi'yi kızdıracak bir söz de ondan! Öyle böyle yerin dibine gömmedi
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı

Arda Turan Türkiye'ye geliyor! Şimdiden 15 bin bilet satıldı