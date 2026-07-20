TEI, Türkiye'nin havacılık motorlarıyla Farnborough Havacılık Fuarı'nda

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi Teı, 20-24 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'de düzenlenecek Farnborough Havacılık Fuarı'nda milli motorlarını, üretim kabiliyetlerini ve teknolojilerini sergileyecek ve yeni iş birlikleri için görüşmeler yapacak.

Kapılarını ilk kez 1948 yılında açan ve dünya havacılık sektörünü bir araya getiren Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda katılımcılar, Türkiye'nin ilk uçak motoru TEI-TF6000, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, Türkiye'nin ilk milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, mini turbojet motorları TEI-TJ90 ve TEI-TJ65 ile Türkiye'nin ilk iki zamanlı benzinli havacılık motoru TEI-PG50 ürünlerini yakından inceleyebilecek.

Küresel havacılığa sunduğu imalat yetenekleriyle gökyüzündeki her iki uçaktan birinde TEI imzalı parçaların yer almasını sağlayan şirket, en büyük tedarikçisi olduğu LEAP motor programı kapsamında ürettiği parçaların yanı sıra ileri üretim teknolojilerindeki yetkinliğini ortaya koyan eklemeli imalat parçalarını da sergileyecek.

Dünyanın en prestijli havacılık fuarlarından biri olan Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı boyunca TEI, sektör temsilcileri ve uluslararası delegasyonlarla bir araya gelerek yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı