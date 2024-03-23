Taşıt Kredilerinde Yeni Vade Sınırı Açıklandı

Taşıt kredilerindeki faiz artışıyla birlikte birçok kişi otomobil alma seyrinde değişikliğe gitti. Bununla beraber otomobil piyasalarında durgunluklar da yaşandı. Bugün gelen yeni bir habere göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu taşıt kredilerine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı. Peki taşıt kredilerinde yeni vade sınırı ne kadar oldu? İşte detaylar..

Taşıt kredilerinde yeni vade sınırı ne kadar oldu? İşte BDDK açıklaması

Özellikle son dönemlerde bankalar kredi faizleri konusunda ciddi yükselmelere gitti. Yüzde 0,99 oranlarında değişen faizler yerine artık yüzde 2 ile 4 arasında değişen faiz oranları bankalarda konuşuluyor. Bununla beraber özellikle otomobil sektöründe 2. el ve sıfır fark etmeksizin piyasalarda yavaşlama olduğunu belirtmekte mümkün.

Konuyla ilgili olarak yükselen ihtiyaç kredisi faizleriyle birlikte taşıt kredilerindeki oranlara da düzenlemeler getirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yeni açıklamalar ile birlikte değeri 1 milyon 600 bin lira ve üstü taşıtların kredi ile satın alımlarında vade oranlarında düzenlemelere gitti.

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Buna göre:

Değeri 1 milyon 600 bin lira ve altı olan taşıtlarda vade sınırı 48 ay,

Değeri 1 milyon 600 bin ile 3 milyon lira arasında olan taşıtlarda vade sınırı 36 ay,

Değeri 3 ile 4 milyon lira arasında olan taşıtlarda 24 ay,

Değeri 4 milyon ile 5 milyon lira arasında olan taşıtlarda ise vade sınırı 12 ay olarak belirlendi.

Bahsi geçen sınırlamaların açıklandığı kararda ise şöyle denildi:

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca,

13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 12 nci maddesi kapsamına giren mükellefler tarafından üretilen sadece elektrik motorlu taşıtlar için;

a) Kredi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;

Nihai fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde kırk sekiz ay,

Nihai fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirası'nın üzerinde olup üç milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde otuz altı ay,

Nihai fatura değeri üç milyon Türk Lirası'nın üzerinde olup dört milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde yirmi dört ay,

Nihai fatura değeri dört milyon Türk Lirası'nın üzerinde olup beş milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde on iki ay olarak belirlenmesine,

b) Kredi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının; Nihai fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde yetmişi aşamamasına,

Nihai fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirası'nın üzerinde olup üç milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde elliyi aşamamasına,

Nihai fatura değeri üç milyon Türk Lirası'nın üzerinde olup dört milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde otuzu aşamamasına,

Nihai fatura değeri dört milyon Türk Lirası'nın üzerinde olup beş milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde yirmiyi aşamamasına,

Nihai fatura değeri beş milyon Türk Lirası'nın üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine,

-Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir "

Peki siz taşıt kredilerinde vade sınırı hakkında ne düşünüyorsunuz?