Swan Bitcoin İstanbul'da Türkiye'deki İlk Etkinliğini Gerçekleştirdi

Sadece Bitcoin odaklı değer koruma platformu olarak öne çıkan Swan Bitcoin, Türkiye'deki ilk etkinliğini BtcTurk desteğiyle İstanbul'da gerçekleştirdi. Etkinliğe BtcTurk Kripto CEO'su Onur Güven de katılarak bir konuşma yaptı. Güven, Bitcoin'in orta ve uzun vadede enflasyondan koruyan özelliğiyle öne çıkacağına dikkat çekti.

ABD merkezli değer koruma platformu Swan, Türkiye'deki ilk etkinliğinde İstanbul'daki sektör paydaşlarını buluşturdu. Etkinlikte Bitcoin'in geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Swan Bitcoin CEO'su Cory Klippsten ve Swan Bitcoin Eğitim Sorumlusu Stephan Livera'nın katıldığı toplantıda Bitcoin'in dünü, bugünü ve yarını, Türkiye'deki konumu ve önümüzdeki dönemdeki rolü konuşuldu.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan BtcTurk Kripto CEO'su Onur Güven, Bitcoin ve kripto para dünyasının Türkiye'deki gelişimini ve geldiği aşamayı paylaştı. Türkiye'nin ilk, dünyanın dördüncü Bitcoin alım satım platformu olarak Bitcoin'i ve Bitcoin'in sunduğu değer önerilerini desteklediklerini söyleyen Onur Güven, Bitcoin'in diğer kripto paralardan farklı olduğunun altını çizdi.

"KULLANICILARDAN ALDIĞIMIZ GERİ DÖNÜŞLERE ÇOK ÖNEM GÖSTERİYORUZ"

Güven, şunları paylaştı:

"Her yeni teknolojik gelişmede olduğu gibi Bitcoin'in de güven kazanması ve sektördeki şüpheli insanları ikna etmesi zaman aldı. Kripto para piyasasında yaşanabilecek tüm volatilitelere karşı hazır olmak için ölçeklenebilirliğimizi artırmaya, sistemlerimizi ve altyapımızı güncellemeye devam ediyoruz. Kullanıcılarımızın deneyimlerine ve onlardan aldığımız geri dönüşlere çok önem gösteriyoruz. 7/24 çalışan müşteri destek ekibimiz bulunuyor ayrıca Türkiye'deki 7 önemli banka aracılığıyla kullanıcılarımız 7/24 Türk lirası yatırıp çekebiliyor."

Kullanıcıların Bitcoin'e ve Bitcoin'in değer önerilerine yavaş yavaş adapte olacağına inandığını belirten Güven, "Bitcoin, orta ve uzun vadede herkesi enflasyondan koruyacaktır" dedi.