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Steam Deck OLED Ekranında Yanma Sorunu Ortaya Çıkıyor

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Valve'ın Steam Deck OLED modeli, 1.500 saatlik kullanım sonrasında ekran yanması belirtileri göstermeye başlıyor. Bu durum, özellikle tek bir oyunu statik kullanıcı arayüzü öğeleriyle uzun süre oynayan kullanıcılar için önemli bir uyarı niteliğinde.

Valve'ın Steam Deck OLED modeli, 1.500 saatlik kullanım sonrasında ekran yanması belirtileri göstermeye başlıyor. Bu durum, özellikle tek bir oyunu statik kullanıcı arayüzü öğeleriyle uzun süre oynayan kullanıcılar için önemli bir uyarı niteliğinde.

Steam Deck OLED'in ekran yanması sorunu: 1.500 saatte ortaya çıkıyor

OLED ekranların doğasında bulunan yanma riski, statik görüntülerin uzun süre ekranda kalması nedeniyle meydana gelir. Ekran yanması, aşırı kullanılan piksellerin kararması ve sıkça gösterilen grafiklerin ekranda hayalet gibi izler bırakmasıyla kendini gösterir.

Wulff Den ve The Phawx gibi bağımsız testçiler tarafından yapılan deneyler, Steam Deck OLED'in ekranında 1.000 ile 1.500 saat kullanım arasında hafif görüntü tutma sorunları baş gösterdiğini ortaya koydu.

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Wulff Den'in yaptığı teste göre, The Legend of Zelda: Breath of the Wild oyununun statik bir ekranı 1.500 saat boyunca gösterildi. Phawx ise, SDR ve HDR modlarındaki çeşitli renkleri test etmek için bir program kullandı.

HDR modunda 1.000 nit parlaklıkta belirgin görüntü tutma 750 saat sonra, SDR modunda 600 nit parlaklıkta ise hafif ekran yanması 1.500 saat sonra gözlendi. Steam Deck OLED'de maksimum fiziksel parlaklık yüzde 75 ekran parlaklığı olarak belirlenmiş.

Bu seviyenin üzerindeki ayarlar, dijital olarak pozlamayı artırıyor. Bu nedenle, yanma riskini azaltmak için kullanıcıların parlaklığı yüzde 75'in altında tutmaları tavsiye ediliyor. Yoğun kullanıcılar, özellikle aynı oyunu uzun süre oynayanlar, bir yıllık garanti süresi sonrasında görüntü tutma sorunlarıyla karşılaşabilirler.

Bu sorun, cihazın ekranının nispeten kolay bir şekilde değiştirilebilir olmasıyla bir nebze hafifletilebilir. Steam Deck OLED kullanıcıları için bu haber, cihazlarının ekranlarını korumak adına dikkatli olmaları gerektiğinin bir hatırlatıcısı niteliğinde.

Özellikle HDR kullanımı ve yüksek parlaklık ayarlarına dikkat etmek, ekran ömrünü uzatmak için önemli. Bu gelişme, OLED ekran teknolojisindeki yanma riskine dair süregelen tartışmaları da yeniden gündeme getiriyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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