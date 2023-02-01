Steam'de sevilen oyunlara yüzde 100'den fazla zam!
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Steam'de Xbox Game Studios tarafından yayınlanan oyunlara yüzde 100'den fazla zam yapıldı. İşte güncel fiyatlar...
Ülkemizde artan dolar kuru ve yükselen enflasyondan dijital oyunlar da etkilendi. Öyle ki Steam, bu yüzden Türkiye'de uygulanan dolar kurunu 10 TL'ye sabitledi. Bununla beraber birçok kategoriden yapımda fiyat artışı görüldü. Son olarak Xbox oyunlarına da zam yapıldı.
Steam'de Xbox Game Studios oyunlarına zam!
Microsoft'un yan şirketi Xbox Game Studios tarafından geliştirilen oyunlar Steam'de zamlandı. Bunlar arasında Microsoft Flight Simulator 10 ve Age of Empires 3: Definitive Edition gibi popüler yapımlar da bulunuyor.
Strateji kategorisinin önde gelenlerinden Age of Empires 3: Definitive Edition, yüzde 522 zamlanarak 32 TL'den 199 TL'ye yükseldi. Microsoft Flight Simulator 10'un fiyatı ise ise yüzde 538 zamlandı ve 39 TL'den 249 TL'ye yükseldi.
Steam'de sevilen oyunlara dudak uçuklatan zam: The Witcher 3, Cyberpunk 2077 ve dahası!
Diğer oyunlar ise şu şekilde;
Yukarıda yer alan bazı oyunlarda, zamdan sonra fiyatın bir miktar düşürüldüğü görüldü. Örneğin Halo: The Master Chief Collection ilk başta 699,00 TL'ye yükseldi ve sonrasında 399,00 TL'ye indirildi. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce şirket zam konusunda haklı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
OyunEski FiyatıYeni FiyatıMicrosoft Flight Simulator 1039,00 TL249,00 TL (+538%)Age of Empires 3: Definitive Edition32,00 TL199,00 TL (+522%)Age of Empires 2: Definitive Edition56,25 TL199,00 TL (+254%)Age of Empires 3 (2007)59,00 TL399,00 TL (+576%)Age of Empires 2 (2013)31,00 TL199,00 TL (+542%)Halo: Reach18,50 TL99,00 TL (+435%)Halo 2: Anniversary18,50 TL99,00 TL (+435%)Halo 318,50 TL99,00 TL (+435%)Halo 418,50 TL99,00 TL (+435%)Halo: The Master Chief Collection61,00 TL399,00 TL (+554%)Minecraft Dungeons129,00 TL199,00 TL (+54%)Minecraft Dungeons: Ultimate Edition269,00 TL399,00 TL (+48%)Battletoads32,00 TL199,00 TL (+522%)Fable Anniversary55,00 TL349,00 TL (+534%)Halo Infinite (Campaign)299,00 TL590,00 TL (+97%)Gears 5 Game of the Year Edition92,00 TL599,00 TL (+551%)
Steam Teknoloji Haberler
Yukarıda yer alan bazı oyunlarda, zamdan sonra fiyatın bir miktar düşürüldüğü görüldü. Örneğin Halo: The Master Chief Collection ilk başta 699,00 TL'ye yükseldi ve sonrasında 399,00 TL'ye indirildi.
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce şirket zam konusunda haklı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.