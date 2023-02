Steam'de sevilen oyunlara yüzde 100'den fazla zam!

Ülkemizde artan dolar kuru ve yükselen enflasyondan dijital oyunlar da etkilendi. Öyle ki Steam, bu yüzden Türkiye'de uygulanan dolar kurunu 10 TL'ye sabitledi. Bununla beraber birçok kategoriden yapımda fiyat artışı görüldü. Son olarak Xbox oyunlarına da zam yapıldı.

Steam'de Xbox Game Studios oyunlarına zam!

Microsoft'un yan şirketi Xbox Game Studios tarafından geliştirilen oyunlar Steam'de zamlandı. Bunlar arasında Microsoft Flight Simulator 10 ve Age of Empires 3: Definitive Edition gibi popüler yapımlar da bulunuyor.

Strateji kategorisinin önde gelenlerinden Age of Empires 3: Definitive Edition, yüzde 522 zamlanarak 32 TL'den 199 TL'ye yükseldi. Microsoft Flight Simulator 10'un fiyatı ise ise yüzde 538 zamlandı ve 39 TL'den 249 TL'ye yükseldi.

Steam'de sevilen oyunlara dudak uçuklatan zam: The Witcher 3, Cyberpunk 2077 ve dahası!

Diğer oyunlar ise şu şekilde;