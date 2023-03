Steam'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu!

Steam haftalık en çok satanlar listesi güncellenmeye devam ediyor. Geçen yıldan itibaren Valve'ın sevilen el konsolu Steam Deck'in ve kısa süre öncesine kadar Hogwarts Legacy'nin damga vurduğu liste kısa bir süre önce yenilendi. Peki 2023'ün üçüncü ayıyla beraber en çok satan oyunlar hangileri? Yoksa el konsolu halen zirvede mi? İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi!

Steam haftanın en çok satanlar listesi

Steam hakkında paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre geçen haftalarda oyuncuların beğenisine sunulan Hogwarts Legacy en çok satanlar listesinde gerilemeye devam ediyor. Yapım, geçtiğimiz hafta en çok satan altıncı oyun olarak karşımıza çıktı.

Listenin ilk sırasında CS: GO yer alırken, ikinci sırasında Apex Legends bulunuyor. Üçüncü sıradaysa Valve'ın el konsolu Steam Deck karşımıza çıkıyor. The Forest'ın devam oyunu Sons of The Forest da dördüncü sıradan kendine yer buldu.

Steam geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunlar listesi:

CS: GO

Apex Legends

Steam Deck

Sons Of The Forest

Destiny 2

Hogwarts Legacy

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege

Call of Duty®: Modern Warfare® II

Resident Evil 4

Red Dead Redemption 2

Hogwarts oyununun sistem gereksinimleri ise şöyle;

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti veya AMD RX 5700 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

