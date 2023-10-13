Steam'de Forts Oyunu Kısa Süreliğine Ücretsiz!

Milyonlarca kullanıcısı ile en büyük dijital oyun mağazası Steam'de oyuncular için çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Son olarak oyuncuların büyük çoğunluğundan olumlu yorumlar almış sevilen PvP oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Milyonlarca kullanıcısı ile en büyük dijital oyun mağazası Steam'de oyuncular için çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Son olarak oyuncuların büyük çoğunluğundan olumlu yorumlar almış sevilen PvP oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Steam'de Forts, kısa süreliğine ücretsiz!

Dijital platformlar veya oyun geliştiricileri, kendi yapımlarını tanıtma amacıyla bazen ücretsiz erişim kampanyası düzenleyebiliyor. Bu sayede oyuncular, oyunu ücretsiz olarak deneyebiliyor ve dilerlerse de satın alabiliyorlar. Yani buradaki amaç kullanıcıların herhangi bir para ödemeden oyunu deneyimlemesini sağlamak.

Steam'de hafta sonuna özel düzenlenen etkinlik kapsamında çevrim içi PvP oyunu Forts, 16 Ekim saat 17.00'a kadar ücretsiz erişime açıldı. Söz konusu yapımı bu tarihe kadar hiçbir kısıtlama olmadan deneyebilirsiniz. Fakat süre sona erdiğinde erişiminizi kaybedeceğinizi belirtelim.

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EarthWork Games tarafından geliştirilen Forts, oyuncuların güçlü kulelerini inşa ettikten sonra savaşma üzerine kurulu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir oyun arıyorsanız en iyi seçeneklerden birisi olan Forts, normal şartlarda 149 TL'ye satılıyor. Sistem gereksinimlerinin çok yüksek olmadığını da belirtelim.

Forts oyununu ücretsiz olarak oynayabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşın.

2. Adım: "Forts Oynayın" başlıklı kısımdaki "Oyunu Oyna" butonuna tıklayarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.

3. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Forts sistem gereksinimleri (Minimum)

GereksinimMinimum İşletim Sistemi: Windows Vista, 7, 8 veya 10 (64-bit)İşlemci: Pentium Dual-Core 2.7GHzDepolama Alanı: 3 GB kullanılabilir alanRAM: 8 GBEkran Kartı: Intel HD Graphics 520DirectX Sürümü: 9.0c

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