Steam'de en çok satan oyunlar belli oldu: Zirve el değiştirdi!
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Steam'de en çok satan oyunlar belli oldu. Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Sons of The Forest, birinci sıraya adını yazdırdı.
Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, her hafta düzenli olarak en çok satanlar ve en çok oynanan oyunları paylaşıyor. Böylelikle platformdaki en popüler yapımları görebiliyoruz. Şimdi ise Steam, 21 Şubat ve 28 Şubat tarihleri aralığında en çok satan oyunları listeledi.
Steam'de en çok satan oyun, Sons of The Forest oldu!
Geçtiğimiz hafta oyuncuların beğenisine sunulan Sonf of The Forest, Steam'de en çok satan oyun oldu. Aslında bu pek de şaşırtıcı karşılanmadı. Zira geliştirici Endnight Games, geçtiğimiz oyun piyasaya sürüldükten sonra 2 milyondan fazla sattığını açıkladı.
Atomic Hearts ise listenin ikinci sırasına adını yazdırdı. Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nı kazandığı bir dünyada geçen oyun, oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Öte yandan en çok satan üçüncü yapım ise Counter-Strike: Global Offensive oldu. Popüler FPS oyunu, çıkışının ardından 11 yıl geçmiş olmasına rağmen çevrimiçi oyuncu sayısında yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.
Zam öncesi son şans! Steam'de dev indirim
Steam'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı;
Satanlar Listesinde? Peki sizler Steam'de en çok satan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Sons of The Forest, birinciliği hak ediyor mu? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraOyunFiyatıKaç Haftadır Çok
Sons of the Forest Steam Teknoloji Haberler
Satanlar Listesinde?1Sons Of The Forest280,00 TL12Atomic Heart699,00 TL83Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz5514Hogwarts Legacy699,00 TL115Call of Duty: Modern Warfare 21.099,00 TL386Destiny 2Oynaması Ücretsiz797Euro Truck Simulator 2149,00 TL4718Apex LegendsOynaması Ücretsiz1219FIFA 23699,99 TL3210PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz31011OCTOPATH TRAVELER II599,00 TL312Company of Heroes 3799,00 TL213Rust308,00 TL48114NARAKA: BLADEPOINT129,99 TL6515Borderlands 3134,31 TL (-89%)216Hunt: Showdown43,60 TL (-60%)6617Baldur's Gate 3249,00 TL1318Resident Evil 4563,47 TL819Tom Clancy's Rainbow Six Siege91,60 TL (-60%)38020Call of Duty: Modern Warfare II – ??????????? ?????: Urban Veteran319,00 TL121ELDEN RING599,00 TL6922Dying Light59,00 TL423Mafia: Definitive Edition259,00 TL224Black DesertOynaması Ücretsiz8825NBA 2K23439,60 TL (-60%)326Wo Long: Fallen Dynasty899,00 TL727Kerbal Space Program 2950,00 TL128Age of Empires IV: Anniversary Edition299,00 TL429EA Play8,00 TL (-80%)13130Lost ArkOynaması Ücretsiz6031Stardew Valley24,00 TL432Sid Meier's Civilization VI181,16 TL (-72%)233Football Manager 2023599,00 TL2534The Forest32,00 TL45735Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy299,00 TL136Dota 2Oynaması Ücretsiz27437WarframeOynaması Ücretsiz1338Dead by Daylight149,00 TL6539Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition75,00 TL140Ready or Not99,00 TL6341Like a Dragon: Ishin!899,00 TL142The Last of US Part 1599,00 TL943Destiny 2: Lightfall449,00 TL244American Truck Simulator149,00 TL345Rainbow Six Siege Year 8 Pass349,00 TL146Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream249,00 TL147Euro Truck Simulator 2 – Road to the Black Sea134,00 TL148Assetto Corsa32,00 TL1449Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition163,24 TL (-56%)150Mount & Blade II: Bannerlord349,99 TL21
Peki sizler Steam'de en çok satan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Sons of The Forest, birinciliği hak ediyor mu? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.