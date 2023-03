Steam'de en çok satan oyunlar belli oldu: Zirve el değiştirdi!

Dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam, her hafta düzenli olarak en çok satanlar ve en çok oynanan oyunları paylaşıyor. Böylelikle platformdaki en popüler yapımları görebiliyoruz. Şimdi ise Steam, 21 Şubat ve 28 Şubat tarihleri aralığında en çok satan oyunları listeledi.

Steam'de en çok satan oyun, Sons of The Forest oldu!

Geçtiğimiz hafta oyuncuların beğenisine sunulan Sonf of The Forest, Steam'de en çok satan oyun oldu. Aslında bu pek de şaşırtıcı karşılanmadı. Zira geliştirici Endnight Games, geçtiğimiz oyun piyasaya sürüldükten sonra 2 milyondan fazla sattığını açıkladı.

Atomic Hearts ise listenin ikinci sırasına adını yazdırdı. Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nı kazandığı bir dünyada geçen oyun, oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Öte yandan en çok satan üçüncü yapım ise Counter-Strike: Global Offensive oldu. Popüler FPS oyunu, çıkışının ardından 11 yıl geçmiş olmasına rağmen çevrimiçi oyuncu sayısında yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.

Steam'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı;